Qatar innrømmer støtten til al-Qaida i Syria

En av topplederne i Qatar har innrømt et et TV-intervju at Qatar og Saudi-Arabia støttet al-Qaida og liknende grupper helt fra starten av i Syria. Han sa også at USA var fullt klar over hva som pågikk. Og det var ikke hvem som helst som snakket, men den tidligere statsministeren i landet, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani.

Han opptrådte for eksempel på en felles pressekonferanse med utenriksminister John Kerry i 2013.

Denne innrømmelsen kom samme uka som det ble avslørt gjennom et lekket dokument fra NSA at Saudi-Arabia og prins Salman bin Sultan personlig ga ordre om angrepet på Damaskus i 2013.

Grunnen til at denne innrømmelsen fra Qatar kommer nå er splittelsen i Gulf Cooperation Council (GCC), der Saudi-Arabia og deres allierte har beskyldt Qatar for å støtte terrorister. Anklagen er jo sann, men da føler Qatar et sterkt behov for å fortelle at det samme gjorde Saudi-Arabia. De var alle sammen med på det, og USA var informert hele veien. Og Tyrkia samarbeidet tett med dem.

Utdraget av TV-intervjuet finnes her:

Ifølge den engelske oversettelsen som er gjort av @Walid970721 sier al-Thani:

“When the events first started in Syria I went to Saudi Arabia and met with King Abdullah. I did that on the instructions of his highness the prince, my father. He [Abdullah] said we are behind you. You go ahead with this plan and we will coordinate but you should be in charge. I won’t get into details but we have full documents and anything that was sent [to Syria] would go to Turkey and was in coordination with the US forces and everything was distributed via the Turks and the US forces. And us and everyone else was involved, the military people. There may have been mistakes and support was given to the wrong faction… Maybe there was a relationship with Nusra, its possible but I myself don’t know about this… we were fighting over the prey [“al-sayda”] and now the prey is gone and we are still fighting… and now Bashar is still there. You [US and Saudi Arabia] were with us in the same trench... I have no objection to one changing if he finds that he was wrong, but at least inform your partner… for example leave Bashar [al-Assad] or do this or that, but the situation that has been created now will never allow any progress in the GCC [Gulf Cooperation Council], or any progress on anything if we continue to openly fight.”