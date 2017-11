Seks år etter Norges krig: – Libya er blitt et slavemarked

Mer enn seks år etter at Norge og NATO bombet det den gangen det mest velfungerende landet i Afrika sønder og sammen, er Libya et lovløst land. Og det er verdens største slavemarked. Dette skrev vi på steigan.no 30. august 2017. Vi baserte oss på Pulitzer-prisvinneren Narciso Contreras som hadde vært i Libya som fotograf og oppdaget at afrikanske migranter holdes som slaver i reine slaveleire og så selges på markedet. Det ble ikke fulgt opp av noen norske medier da. Men nå bekreftes innholdet av en reportasje som CNN har gjort og som er referert i NRK: Smuglere er blitt slaveeiere: Her selger de migranter for 7000 kr.

«800» sier mannen som byr frem det han kaller varer. «900 … 1000 … 1100». Solgt for 1200 libyske dinarer, noe som tilsvarer 6800 norske kroner. «Varen» som ble solgt var en mann i 20 årene iført T-skjorte og joggebukse. Mannen som blir solgt, er en av flere som fremstilles som «store sterke gutter til gårdsarbeid» på en video fra Libya som CNN har fått tilgang til. Nå har kanalen vært i Libya for å undersøke saken videre. Det de fant, var et gufs fra fortiden man ikke lenger trodde eksisterte. Ifølge CNN, er smuglere blitt slaveeiere. Migranter selges som varer på auksjoner.

U.N. migration agency (IOM) sier at et økende antall afrikanere blir solgt på hva de kaller slavemarkeder og at de utnyttes i tvangsarbeid og seksuell utnytting. IOM sier at migranter selges til priser mellom 200 og 500 dollar per hode.

Dette understreker og utdyper det vi har skrevet her tidligere, og bildene til Contreras gir ansikter til tallene og faktaene.

Menneskesmuglinga gjennom Afrika til Europa er en kriminell næringskjede fra start til mål. Den drives av nigeriansk mafia, narkobander, nordafrikanske terroristorganisasjoner, inkludert Den islamske staten i Libya og av italiensk og annen europeisk mafia.

Det er jihadister og narkobander som skattlegger denne virksomheten underveis. Det er mafiaene som forsyner seg av migrantstrømmen og gjør folk til slaver, økonomisk eller seksuelt. Og det er de store selskapene som får et arbeidsmarked der fagorganisering og reguleringer ikke lenger finnes, og hvor prisen på arbeidskrafta kan presses til bunns.

Menneskesmugling er en milliardindustri som er i voldsom vekst, og den er tett sammenvevd med annen kriminalitet. Og den omfatter altså rein slavehandel.

Norges krig mot Libya i 2011 ødela et av Afrikas mest velfungerende land og la det i hendene på kriminelle, jihadistiske bander. Det er slike folk som nå driver slavehandelen, og den som ikke ser forbindelsen mellom krigen og den elendigheten Libya er havnet i, er enten dum eller kriminelt kynisk. Det er nedsatt et utvalg som angivelig skal “evaluere” krigen i Libya. Vi har ikke store forventninger om at Jan Petersen & co vil vie mye tid til å se på konsekvensen av de krigsforbrytelsene Norge og norske politikere har begått.