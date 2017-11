Amazon knyttes direkte til USAs militærbudsjett

Representantenes hus i USA har vedtatt et militærbudsjett på 700 milliarder dollar. Dette astronomiske beløpet er en økning på 80 milliarder fra inneværende år og 26 milliarder mer enn president Trump ba om. Av budsjettet framgår det at selskapet Amazon skal knyttes direkte til militærbudsjettet gjennom en fet avtale på hele 53 milliarder dollar. Amazon blir dermed den fremste leverandøren til det USAs etterretningsorganisasjoner og militærapparat.

Dette skjer gjennom et avsnitt i loven som er begravd djupt nede i dokumentet under tittelen: «Procurement through commercial e-commerce portals (sec. 846)»

Nextgov skriver at Amazon Web Services (AWS) skal være datavert for USAs forsvarsdepartement og deres mest sensitive data.

Selskapet skriver sjøl at:

“This further bolsters AWS as an industry leader in helping support the DoD’s critical mission in protecting our security,” “The AWS services support a variety of DoD workloads, including workloads containing sensitive controlled unclassified information and National Security Systems information.”

En annen måte å si det på er at dette integrerer Amazon fullstendig i USAs militærapparat. Amazon har allerede i noen år vært en uoffisiell del av CIAs apparat gjennom en avtale som ble inngått i 2013 der selskapet fikk oppgaven å bygge ut de såkalte «sky-tjenestene» for CIA og seksten andre etterretningsorganisasjoner.

Avtalen førte til at Amazon-aksjen gikk rett til værs på børsen og gjorde toppsjef Jeff Bezos til verdens nest rikeste mann. Bezos har også gjort seg bemerket som en politisk aktivist til fordel for USAs militær-industrielle kompleks. Som eier av Washington Post har han gjort avisa til et reint propagandaorgan for USAs krigføring.

Amazon bruker sitt datasystem og sine algoritmer for å kartlegge konkurrentenes mest populære produkter for så å skvise dem ut ved å dirigere kundenes søk til Amazons egne produkter. På den måten kan Amazon nå bruke sitt nye privilegium i forsvarsbudsjettet til å bli eneleverandør av alle slags produkter til det militære. I 2016 hadde Amazon en markedsandel på 38% av alt on-line salg i USA. Deretter fulgte eBay med 7,8%, Apple med 3,2% og Walmart med 2,8%.

Facebook har vært integrert med CIA fra starten av og brukes aktivt av etterretningsorganisasjonen både til kartlegging av folk og deres nettverk og til å styre folks følelser og engasjement. Det siste ble gjennomført først som et «forskningsprosjekt» av Facebook og CIA i fellesskap, og er nå antakelig standard rutine.

I juni 2014 kom det fram at Facebook driver bevisst manipulasjon av sine brukere. Sammen med Cornell University og University of California har Facebook gjennomført et svært omfattende eksperiment der selskapet har manipulert informasjonen til 689.000 brukere og gjennom dette funnet ut at selskapet kan få folk til å føle mer positivt eller mer negativt om en sak gjennom en «følelsesmessig smitte».

Også Google ble skapt av CIA gjennom det samme selskapet som finansierte opp Facebook, nemlig CIAs eget venturkapitalfond, In-Q-Tel. Fondet gjør ingen hemmelighet av at det opererer på denne måten, og har til og med en nettside der det lister opp selskaper som er finansiert av fondet.

Det er altså ikke slik at CIA og USAs militærapparat gjør en og annen avtale med IT-gigantene. IT-gigantene er skapt av det militær-industrielle komplekset og er en del av det, noe også Amazons rolle i forsvarsbudsjettet viser på en eksemplarisk måte.