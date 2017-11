Saudi-Arabia: Arresterte ledere banket opp og torturert

Da Saudi-Arabias kronprins Mohammad bin Sultan, også kalt MBS, gjennomførte sitt overraskende kupp og arresterte et stort antall prinser, ministre og andre nøkkelpersoner, gikk det tydeligvis hardt for seg.

Middle East Eye rapporterer at noen av lederne som ble arrestert 4. november ble slått og torturert så voldelig at de måtte til behandling på sjukehus etterpå.

Folk ved hoffet forteller også at omfanget av kuppet er mye større enn det man har fått inntrykk av gjennom mediene. Det snakkes om minst 500 arresterte og det dobbelte antallet tatt under forhør. En del av de arresterte ble plukket ut for tortur og påført alvorlige skader på kroppen, men ikke i ansiktet, slik at de skal kunne vises fram på TV seinere, skriver MEE.

Noen ble torturert for å oppgi sine bankkonti, for en del av målet med kuppet var å konfiskere hundrevis av milliarder dollar.

En av de mest innflytelsesrike arrestantene er angivelig prins Bandar bin Sultan, også kalt «Bandar Bush» for sine svært nære forbindelser med George W. Bush. Bandar skal ha tjent en formue som kickback for en våpenavtale med britiske BAE. De skal dreie seg om en sum på 30 millioner dollar, som blant annet gjorde prins Bandar i stand til å kjøpe en landsby i Oxfordshire og andre eiendommer i England.

Prins Bandar var Saudi-Arabias ambassadør i USA fra 1983 til 2005. Han var leder for landets sikkerhetsråd og sjef for den hemmelige etterretningstjenesten. Bandar Bush var en av de mest sentrale skikkelsene i kampanjen for å starte krigen mot Syria.

Kuppet gjorde MBS i stand til å konfiskere bankkonti og verdier til den nette sum av 800 milliarder dollar, eller noe i underkant av et norsk oljefond. Ingen dårlig fortjeneste for et statskupp.

Kuppet i Riyadh ble kombinert med en kraftig retorikk mot Libanon og Iran. Libanon ble beskyldt for, riktignok uten noe som liknet bevis eller troverdighet, å ha «erklært krig mot Saudi-Arabia», og Iran ble beskyldt for å stå bak. I Israel spurte avisa Haaretz om Saudi-Arabia prøvde å få Israel til å gjøre dittarbeidet for seg.

Det har tydeligvis vært et samspill mellom prins bin Sultan og Israel i forbindelse med kuppet. Israels Kanal 10 har publisert et lekket telegram som viser at utenriksdepartementet i Israel støttet Hariris avgang i Libanon, og altså spilte veggspill med bin Sultan.

Det er to av taperne i Syria-krigen, Saudi-Arabia og Israel, som nå forsøker å posisjonere seg til mer krig, og begge ønsker å trekke USA inn i en krig mot Iran. De har ikke hatt noen særlig framgang med dette til nå, men de gir seg ikke.