Sammenvevd – White Helmets og FSA-terrorister

Nettstedet Clarity of Signal har flere ganger presentert omfattende beviser på at White Helmets er terrorister knyttet til FSA og al-Qaida i Syria. I dette innlegget blir det også gitt bevis for at disse gruppene blir fremmet av vanlige medier og regjeringer i Europa og USA. Artikkelen omfatter over 100 skjermdumpede Facebook-bilder som har blitt hentet fra Facebook-kontoene til over ett dusin medlemmer av White Helmets, og viser at WH-folkene legger ut bilder på sine egne Facebook-kontoer som er til støtte for FSA og forskjellige terroristgrupper, inkludert al-Nusra, Ahrar al-Sham, al-Qaida og andre.

Metodikk

Innsamlingen av bildene ble gjort ved å benytte Facebook “Friends” -funksjonen direkte fra kontoen til Majd Khalaf, som er en av de ledende propagandasprederne for White Helmet-gruppa på Twitter. Hver av hans Facebook White Helmet-venner fører til en annen venn, og så videre, noe som gjør det ganske enkelt å bruke hans Facebook-side som referansepunkt og vide den ut derfra gjennom hundrevis av White Helmets Facebook-sider .

I dette tilfellet har Clarity of Signal markert ytterligere et dusin kontoer for å gi enda flere eksempler på terroristforbindelser fra White Helmets. Hvert bilde inneholder navnet på White Helmet-plakaten i høyre hjørne, og dermed viser hvert etterfølgende bilde med samme navn hva den bestemte White Helmets / FSA-terroristen bestemte seg for å legge ut på sin side. Dermed ser man deres likes, lenker, sympatier og beundring for terroristaktiviteter, samt tilknytning til FSA og andre terroristgrupper. Nettadressene til Facebook-kontoene som ble undersøkt er inkludert nederst i innlegget for videre referanse og som bevis.

Studer det omfattende materialet her.

Spesielt burde Urix-redaksjonen i NRK studere dette materialet, siden de så kritikkløst har hyllet White Helmets og har nektet å ta inn motinnlegg.

