Om kildebruk og tullprat

I en diskusjon på NRKs program Verdibørsen forsøkte skribenten John Færseth å kople steigan.no til høyreorienterte blogger og kilder. (Programmet ble tatt opp 16. november og sendes 18. november på P2.) Diskusjonen skulle egentlig handle om George Soros, men Færseth prøvde å få den til å handle om noe annet.

Påstander om kildebruk

I programmet sier Færseth blant annet at steigan.no baserer seg på kilder som Alex Jones (i Infowars). Jeg sa at jeg praktisk talt aldri brukte Infowars som kilde, men Færseth insisterte på at dette var vanlig.

Jeg har derfor undersøkt databasen til steigan.no. Der finnes det referanse til mer enn 40.000 kilder fordelt på 4500 artikler. Jeg finner tre artikler der jeg refererer til Infowars, en i 2013, en i 2014 og en i 2015. Det kan ikke akkurat kalles hyppig. Men det er også interessant å se hva som er innholdet i disse referansene. La oss se på det:

Denne artikkelen: Hva hendte på veien til Damaskus? Her henvises det til Infowars med opplysningen om at Kina hadde sendt et marinefartøy til Middelhavet. Det samme skrev World Affairs og andre kilder. Alt tyder på at Infowars hadde rett.

Denne artikkelen: Et sporløst liv, med informasjon om at privatlivet er under angrep fra de multinasjonale selskapene under slagordet «The end of Privacy».

I artikkelen i Infowars som det vises til, er Googles sjef Eric Schmidt sitert slik:

With your permission, you give us more information about you, about your friends, and we can improve the quality of our searches. We don’t need you to type at all. We know where you are. We know where you’ve been. We can more or less know what you’re thinking about.

Dette stammer fra et intervju med Schmidt, som er publisert i den liberale nettavisa The Atlantic. Sitatet er korrekt gjengitt og det er sant at de multinasjonale selskapene snakker om The end of privacy, og gjør sitt ytterste for å kontrollere privatlivet vårt.

I denne artikkelen: Flyktningekrisa er imperialismens krise, finnes referansen til Infowars inne i et sitat fra en artikkel av en kanadisk kommunist som skriver at:

Under the cloak of the United Nations, Western imperialism, using the pretext of protecting the people of Libya from Gaddafi’s murderous rule, launched airstrikes on Libya and allied themselves with al-Qaeda in the Islamic Maghreb and other Libyan extremists.

I dag er det lett å dokumentere at dette er sant. For eksempel: Terrorbombinga mot ungdomskonserten i Manchester i vår ble gjennomført av jihadister som hadde fått hjelp av MI6 til å organisere seg for å utføre terror i Libya.

Det som står i referansen fra Infowars i dette tilfellet er uomtvistelig sant.

For å summere opp:

Det er usant og grovt misvisende når John Færseth forsøker å gi inntrykk av at steigan.no har for vane å sitere Infowars. Dette er bare et nokså ubehjelpelig forsøk på guilt by association.

Men ikke bare det: De få tilfellene der undertegnede har sitert Infowars, er i alle tre tilfellene kontrollerbart sanne.

Vår kildebruk

Og mens vi er i gang:

Jeg har sitert den israelske avisa Haaretz i 39 artikler og Jerusalem Post i 34 artikler. Gjør det meg til sionist? Jeg har sitert Financial Times i 163 artikler. Gjør det meg til tilhenger av britisk finanskapital? Den ukrainske pro-Maidan-avisa Kyiv Post er sitert i 62 artikler. Aftenposten i 200. NRK i 257 artikler. Der Spiegel i 174.

Konklusjon: Påstanden til Færseth er faktisk det rene sludder.