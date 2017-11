Streik mot innleie i byggebransjen: – Nok er nok

15. november 2017 går flere fagforeninger i byggebransjen til politisk streik. De krever forbud mot innleie på byggeplasser i Oslofjord-området. Dette skriver Fri Fagbevegelse, som fortsetter:

– Nok er nok. Gang på gang lover bemanningsbransjen at de er seriøse, men gang på gang leter de etter smutthull slik at de kan omgå reglene, sier Petter Vellesen, leder av Oslo Bygningsarbeiderforening, en av dem som er vitne til den stadige forverringa rundt på byggplassene rundt hovedstaden….

Blitt størst i bygg

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men i mange år har den hatt fullt frislipp, ifølge initiativtakerne, som påpeker at bemanningsbyårene nå er den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser. De fortrenger faste ansatte i et så stort omfang at det ikke gir mening å snakke om at fast ansatte er hovedregelen. Dessuten gir de usikre arbeidsforhold uten garanti for en årsinntekt det går an å leve av, og de driver heller ikke fagopplæring.

Vil tas alvorlig

Leder Markus Hansen i Heismontørens Fagforening (HMF) i El og It Forbundet sier at de helst skulle sett et forbud mot hele bemanningsbransjen, men blir med på streik selv om det kun er for byggebransjen i Oslofjords-området.