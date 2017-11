Hamid Karzai: USAs samarbeider med IS i Afghanistan

Hamid Karzai, den tidligere presidenten i Afghanistan, har beskyldt USA for å samarbeide med IS /Daesh i hans land. Dette sier han i et eksklusivt intervju med Al Jazeera.

Karzai sa også at han ønsket velkommen en nylig oppfordring fra den internasjonale straffedomstolens anklager om å undersøke krigsforbrytelser i Afghanistan, inkludert de som ble begått under hans embedsperiode.

I et intervju med Pakistan Today 8. oktober 2017 heter det:

He revealed that the terrorist group has been supplied weapons by the US forces. “The US Army helicopters and army bases are being used to provide assistance to ISIS terrorists,” he said while echoing Russian claims of American support to the militant militia.

“I do not differentiate at all between Daesh and America,” the former president said while dismissing criticism of Moscow’s ties with the Taliban. He emphasised that work need to be done to control extremism. Reports of American assistance to the terrorists are coming from all over the country, Karzai said.