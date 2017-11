Den skitne hemmeligheten i Raqqa

BBC har avslørt en hemmelig avtale mellom USA og IS som lot hundrevis av IS-krigere og deres familier unnslippe fra Raqqa under bevoktning av den amerikanske og britiskledede koalisjonen og de kurdiske styrkene som kontrollerer byen. Konvoien inkluderte noen av de mest notoriske medlemmene av IS og dusinvis av utenlandske jihadister. En del av disse har spredd seg ut over Syria og noen er kommet så langt som til Tyrkia.

BBC skriver:

The deal to let IS fighters escape from Raqqa – de facto capital of their self-declared caliphate – had been arranged by local officials. It came after four months of fighting that left the city obliterated and almost devoid of people. It would spare lives and bring fighting to an end. The lives of the Arab, Kurdish and other fighters opposing IS would be spared.

But it also enabled many hundreds of IS fighters to escape from the city. At the time, neither the US and British-led coalition, nor the SDF, which it backs, wanted to admit their part.

Has the pact, which stood as Raqqa’s dirty secret, unleashed a threat to the outside world – one that has enabled militants to spread far and wide across Syria and beyond?

Great pains were taken to hide it from the world. But the BBC has spoken to dozens of people who were either on the convoy, or observed it, and to the men who negotiated the deal.