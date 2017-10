Lar USA Daesh rømme Raqqa?

Raqqa, som har vært Den islamske statens (IS, ISIL, Daesh) hovedstad siden 2014, er overtatt av de USA-allierte kurdiske styrkene til SDF. Byen er fullstendig knust, ifølge FN-kilder. Bare 1% av den opprinnelige sivilbefolkninga på 300.000 mennesker er igjen i byen. Det finnes knapt elektrisitet, vann eller fungerende kloakksystemer. Derimot er ruinbyen full av bombefeller og ueksploderte miner.

Russiske kilder hevder med styrke at USA-koalisjonen har latt store grupper av IS-jihadister forlate byen, og sier de er evakuert til Syria med USAs hjelp.

Russisk TV hevder at USA ikke bare har latt IS-fightere slippe ut av jernringen rundt Raqqa, men har flydd dem til Deir Ezzor for å delta i kampen mot den syriske armeen der.

Det hevdes også at IS-fightere blir busset ut av Raqqa etter en avtale med USA-koalisjonen. Denne transporten bekreftes av USA-koalisjonen, men de hevder at den bare omfattet sivile. USA hevder også at de ikke var med på å diskutere evakueringa. Men BBC har filmet en slik forhandling.

Også det pro-vestlige Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekrefter at en slik avtale er blitt inngått:

«The Syrian Observatory for Human Rights received information from Knowledgeable and independent sources confirming reaching a deal between the International Coalition and the Syria Democratic Forces in one hand; and the “Islamic State” organization in the other hand, and the deal stated the exit of the remaining members of the “Islamic State” organization out of Al-Raqqah city. The Syrian Observatory for Human Rights confirms that this agreement has happened, and confirms that all the Syrian members were gotten out already,»

Dette er en kilen sak for Frankrike fordi fransk etterretning mener at de ansvarlige for terrorangrepene i Paris befinner seg blant IS-fighterne i Raqqa, skriver SOHR.

Igor Konashenkov fra det russiske forsvarsdepartementet er svært syrlig når han sier om USAs virksomhet ved al-Tanf:

“Only for the reasons of military ethics we don’t publish recently taken photos of the US military base in Al-Tanf, crammed with, to put it mildly, atypical for the US Army off-roaders with large-caliber DShK machine guns and recoilless weapons.”

Raqqa er nærmest pulverisert. Den Beirut-baserte journalisten Martin Jay sier til Russia Today at

Raqqa needs to be rebuilt, [thousands of] people need to be put back in their homes, there is a massive reconstruction job ahead and nobody in the international circle, not the EU nor the Americans is waving a checkbook or even suggesting they are going to pay for it,

Vi har tidligere meldt at IS har flyttet en del av styrkene sine tett opp til den israelske grensa for å konsolidere seg og drive trening der.

USAs såkalte «krig mot IS» har vært en bløff hele veien. IS er en fremmedlegion som ble opprettet av Saudi-Arabia og som USA kunne ha utslettet for lenge siden, hvis det hadde vært det som var hensikten.



Nå mister IS sitt territorium i Syria, og vil miste noe av sin evne til å trekke tusener av leiesoldater inn i sine treningsleire. Men sjøl uten fotfeste i Syria har organisasjonen fortsatt leire i Jemen, Libya og Sinai, og den vil kunne morfe over til en global terrororganisasjon uten sentralt hovedkvarter. IS er ikke så mye en organisasjon som et konsept, en måte å drive islamistisk terror på. Den israelske avisa Haaretz kaller den en “franchise”, og det er ikke så dumt et uttrykk. Dens oppdragsgivere vil finne nye bruksmåter for den.