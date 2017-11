USAs allianse med al-Qaida i Jemen

USAs deltakelse er helt avgjørende for den illegale krigen Saudi-Arabia fører mot Jemen, skriver Connor Freeman på Information Clearing House. Freeman skriver videre:

Det amerikanske militæret trener Saudi-Arabiske styrker. USA tanker koalisjonens krigsfly, ikke bare i ar, men også på basene som finnes over hele regionen.

Oriana Pawlyk skrev i Military.com:

“Saudi Arabian coalition jets bombing Houthi rebel sites in Yemen increasingly turn to U.S. Air Force tankers for refueling support almost two years after the conflict began. Since April 2015, the Air Force has logged 1,778 tanker sorties for the operation, Air Forces Central Command spokeswoman Capt. Kathleen Atanasoff told Military.com on Tuesday. That includes 1,069 over the past year, an increase of 360, or 50 percent, from the 709 in the previous period. ‘These operations are ongoing, with aircraft refueling occurring daily,’ Atanasoff said in an email. The service’s tankers such as KC- 135 Stratotankers and KC-10 Extenders participated in 7,564 refueling ‘events’ with coalition aircraft, with ‘about 54 million pounds of fuel off-loaded in support of Saudi operations in Yemen,’ Atanasoff said.”

Donald Trump fortsetter Barack Obamas støtte til Saudi-Arabias folkemord i Jemen. Han har inngått en kjempekontrakt om å selge fly, skip, raketter, presisjonsstyrte bomber, klasebomber, osv.

Saudiene har imidlertid en annen sterk alliert i denne krigen, al-Qaida. Folket i Jemen blir ikke bare utsatt for sadistisk bombing fra lufta. På bakken blir de angrepet av sudanesiske leiesoldater, al-Qaida på den arabiske halvøya (AQAP) og den lokale utgaven av IS. Alle disse støtter koalisjonen.

I en artikkel publisert i The Hill, sa Gareth Porter og oberst Lawrence Wilkerson (tidligere statsminister Colin Powells stabssjef):

“U.S. intelligence and counter-terrorism officials have regarded AQAP as even more of a foreign terrorist threat to the United States than ISIS. It mounted efforts to bring down U.S. airlines three times between 2009 and 2012, and nearly succeeded twice. But the Saudi/UAE war in Yemen has made them the most powerful indigenous armed group in southern Yemen, with more money, arms and territorial control than ever before. The Saudi-led coalition and the forces of the Saudi backed former regime have allied openly with AQAP and even fought alongside them. As a result of the war AQAP is now poised for the first time to compete for national power in Yemen.”