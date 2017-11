Grønt skifte? Verden har aldri brukt mer olje.

Verden har aldri brukt mer olje. Prosentvis etterspørselsvekst har i år vært minst på høyde med gjennomsnittet de siste 30 år, og trolig blant de høyeste målt i millioner fat/døgn etter 1974.

Dette skriver Jan Herdal på oljekrisa.no.

Han skriver videre:

Fossil energi dekker om lag 85% avverdens energibehov. Den andelen har vært svært stabil, og det er ingenting som tyder på at dette er i ferd med å endre seg. Tvert om sier markedsanalysene at oljeetterspørselen nå er sterkere enn tilbudet. Oilåprice.com viser til flere kilder som alle konkluderer med at oljelagrene rundt om i verden minker, mens etterspørselen øker.

I sin Energy Outlook stiller BP spørsmålet om ikke innføringa av elektriske biler vil senke oljebehovet, og kommer til følgende konklusjon:

Men så øker etterspørselen etter biltransport så mye mer at den reduserte etterspørselen mer enn nulles ut:

Overall, the increase in demand for car travel from the growing middle class in emerging economies overpowers the effects of improving fuel efficiency and electrification, such that liquid fuel demand for cars rises by 4 Mb/d

Forbes har en interessant analyse av dette og peker på at flertallet av verdens befolkning, 83%, så vidt har startet å bruke olje.

A rising 83% of the world is undeveloped, and the transport demands for the poor are just now coming to light. The developed, OECD nations use 50% of the world’s oil but are just 17% of the population. The rich consume 1.6 gallons of oil products a day, while the poor consume just 0.32 gallons.