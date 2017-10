Valget i Tsjekkia – enda en katastrofe for sosialdemokratene

De sosialdemokratiske partiene i Europa fortsetter sitt raske fall mot ubetydelighet. Denne gangen (21. oktober 2017) var det Tsjekkias tur. Det regjerende sosialdemokratiske partiet tapte to tredeler av stemmene sine og gikk fra omlag 20% til usle 7,27%.

Dette er det samme som skjedde med greske PASOK, og som har skjedd med det ene sosialdemokratiske partiet etter det andre i Europa. Det en gang så mektige sosialistpartiet i Frankrike begikk sjølmord under valgene våren 2017. Sosialdemokratene er blitt nyliberale sentrumspartier som sine konkurrenter, og velgerne deres forlater dem i hopetall. Også det tsjekkiske kommunistpartiet gjord et dårlig valg, og fikk stemmetallet sitt halvert.

Den suverene vinneren av valget ble det høyrepopulistiske partiet ANO, Action of Dissatisfied Citizens, Akce nespokojených občanů på tsjekkisk. Partiet er ledet av multimillionæren Andrej Babiš, og har først og fremst markert seg sterkt mot videre EU-integrasjon, mot euroen og mot EUs immigrasjonspolitikk. I økonomisk politikk er partiet nokså nær kristeligdemokratene. I den tsjekkiske befolkninga er det en massiv motstand mot stor innvandring, og mot islam i særdeleshet, så det var ikke overraskende at ANO ville få stor oppslutning. Babiš har en titale hengende over seg, men det ser ikke ut til å ha spilt noen rolle for velgerne. Kommentatorer i Tsjekkia sier at ANO tok mange stemmer fra sosialdemokratene.

Tre partier fikk 10-11% hver, det tory-aktige høyrepartiet ODS, Piratpartiet og det innvandringsfiendtlige SPD.

Valget i Tsjekkia er derfor nesten som oppfølging av valget i Østerrike, og det tegner seg mer og mer en utvidet Visegrád-blokk i EU med Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og altså Østerrike som medlemmer.

At dette vil skape problemer for EU, er det ingen tvil om. Det var lettere å true med straffetiltak mot Ungarn alene, men nå begynner det å bli så mange urokråker i EU-familien at straffetiltak vil være å skyte seg sjøl i foten. Fra før av har man Brexit, Catalonia og den fortsatte krisa i Hellas, å hanskes med. EU-president Jean-Claude Juncker burde lære seg Per Bortens uttrykk om å bære staur. Det EU vi ser mot slutten av 2017 likner ikke mye på en kommende supermakt, men mer på en poslk riksdag.

I USA er man redde for at valgresultatet vil gjøre Tsjekkia mer innstilt på å normalisere forbindelsene til Russland, slik president Milos Zeman har gått inn for.