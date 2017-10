Russiagate – berget som ikke en gang fødte ei mus

Russiagate har vært den store såpeoperaen i USA siden Hillary Clinton tapte presidentvalget. Clinton, demokratenes hovedkvarter og main stream media i USA har hevdet at hun kunne ikke ha tapt uten russisk innblanding i den amerikanske valgkampen. Det var jo hun som var utvalgt til å vinne. Hun var kandidaten til Wall Street og våpenindustrien. Når hun så tapte måtte jo det skyldes de onde russerne, altså Russiagate. At hun kunne ha tapt overfor en så dårlig motkandidat som Donald Trump simpelthen fordi hun var den minst populære og mest avskydde kandidaten til det demokratiske partiet i nyere tid, var jo utenkelig.

Dette førte til at det ble satt ned undersøkelseskomiteer og det førte til dramatisk forverring av forholdet mellom USA og Russland, enda den nyvalgte presidenten hadde lovt velgerne en normalisering av forholdet mellom de to landa.

Det førte til enda en opptrapping av sanksjonene mot Russland til det punktet at ethvert samarbeid mellom dem ville bli praktisk talt umulig. Med stemmetallene 98-2 vedtok Kongressen i USA en full handelskrig mot Russland.

Lovvedtaket har tittelen H.R.3364 – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act Det er et neocon-dokument fra ende til annen. Det er den kalde krigen 2.0, og det hele bygd på forestillinga om at Russland hadde manipulert valget i USA.

The Senate Intelligence Committee holdt en underholdende pressekonferanse nylig for å kunngjøre resultatene av sin ni måneders undersøkelse av påstandene om Russiagate. Der fikk vi vite:

Og hva var så resultatet av denne imponerende aktiviteten? Nøyaktig ingenting. Her er hva senator Richard Burr, republikanernes leder, måtte si:

There are concerns that we continue to pursue. Collusion? The committee continues to look into all evidence to see if there was any hint of collusion. Now, I’m not going to even discuss any initial findings because we haven’t any.