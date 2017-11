NATO: Krig mot Kina og Russland mer sannsynlig hvis de styrker seg på bekostning av USA

Den ledende NATO-kommandanten general Dennis Mercier holdt et foredrag i Atlantic Council 16. november 2017 der han sa at faren for en «stor mellomstatlig konflikt har økt» i takt med at ikke-vestlige makter, og særlig Russland og Kina, har rokket ved det amerikanskdominerte maktsystemet i verden. Mercier var tidligere sjef for det franske flyvåpenet og er nå Supreme allied commander for transformation, en av de to fremste militære posisjonene i NATO.

Det er Newsweek som skriver dette.

Merciers uttalelser kom som en direkte kommentar til NATOs nyeste Strategic Foresight Analysis rapport, som Mercier står ansvarlig for.

Rapporten slår fast det vi lenge har pekt på her:

The redistribution of economic and military power, most notably towards Asia, continues to contribute to the relative decline of the West. Both hard and soft power instruments influence the geostrategic power balance.

China’s economy became the world’s biggest in Purchasing-Power-Parity (PPP) terms in 2014. China’s GDP is projected to overtake the USA in 2026-2028, even with its gradually slowing growth rate. India has the potential to become the second largest economy in the world by 2050 in PPP terms. While the future and exact pace of the shift in global economic power to Asia is difficult to predict, the general direction of change and the historic nature of this shift are clear. The global economic power shift away from the established, advanced economies in North America, Western Europe and Japan is likely to continue to 2035 and beyond.