Tyrkia trakk soldater fra NATO-øvelse i Norge på grunn av fornærmelser

Tyrkia trakk sine 40 soldater tilbake fra NATO-øvelsen Trident Javelin i Stavanger etter to fornærmelser mot Tyrkia. I det ene tilfellet ble et bilde av Tyrkias grunnlegger og landsfader, Mustafa Kemal Atatürk, brukt for å portrettere fienden i øvelsen. I det andre tilfellet ble Erdoğans navn brukt på en chattekonto som «kollaboratør med lederen av en fiendtlig stat».

Det var Tyrkias general Hulusi Akar minister for EU-saker Omer Celik som informerte Tyrkias president om episodene og som anbefalte at Tyrkia skulle trekke seg fra øvelsen.

Erdoğan svarte: «Absolutt, trekk dem ut øyeblikkelig!»

Mustafa Kemal Atatürk er høyt respektert i Tyrkia og regnes som den som reddet Tyrkia ut av ruinene etter det osmanske riket og den som skapte det moderne Tyrkia gjennom uavhengighetskrigen 1919–23.

I Tyrkia er det regnet som en forbrytelse å fornærme Atatürk, og det gir fengselsstraff. Det er også forbudt å fornærme statsoverhodet.

Erdoğan sa også: «Vi kan ikke ha en slik allianse.»

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg beklaget personlig overfor Tyrkia at dette hadde skjedd, og NATO skyldte på en ekstern kontraktør som alliansen sa hadde gjort dette. Ifølge Hurriyet Daily News var denne kontraktøren en norsk-kurder, noe som neppe bidro til å blidgjøre Ankara mer. Norge har irritert Tyrkia gjennom å gi asyl til fem tyrkiske offiserer som nektet å dra hjem etter det mislykte statskuppet.

Over 700 tyrkiske militære i utlandet har blitt utrensket etter det mislykte kuppet, og de fleste av dem har søkt asyl. I Tyrkia regnes de som forbrytere mot staten.

Episoden i Stavanger kom på det verst tenkelige tidspunktet for NATO. Tyrkia har alliansens nest største hær og landet har vært et strategisk viktig medlem siden 1952. Nå har det imidlertid skjært seg nokså mye mellom NATO/USA på den ene sida og Tyrkia på den andre. Tyrkia har beskyldt USA for å ha vært delaktig i det mislykte statskuppet i 2016, og er svært misfornøyd med USAs allianse med de kurdiske styrkene i Syria, som Tyrkia regner som terrorister. Tyrkia har nærmet seg Russland og har avtalt å kjøpe Russland avanserte S-400 missilsystem. Tyrkia er også på kant med EU etter at forhandlingene om medlemskap de facto er suspendert.

Uansett hvor mye NATO og Norge beklager, vil det neppe hjelpe noe særlig. I Tyrkia oppfattes episoden som en bekreftelse på NATOs negative holdning til Tyrkia, og Erdoğan er ikke en mann som glemmer sånt.