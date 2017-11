“Krigen mot terror” har kostet to milliarder kroner per dag i 16 år

Amerikanske skattebetalere har betalt $ 1.460 milliarder på kriger i utlandet siden 11. september 2001. Dette skriver International Business Times. Avisa fortsetter:

Ifølge Congressional Research Service er det bare annen verdenskrig som har vært dyrere for USA enn «Krigen mot terror». Vietnamkrigen kostet 738 milliarder dollar for USAs skattebetalere i dagens valuta. Mens altså krigene fra 2001 har kostet nesten to norske Oljefond.

TeleSUR legger til:

The U.S. intelligence apparatus also operates under a $52.6 billion annual operating budget, which includes 16 agencies, with the Central Intelligence Agency (CIA) soaking up the lion’s share of $14.7 billion, according to leaks that were revealed by Edward Snowden. The CIA spent $1 billion alone annually training and arming military opposition factions in Syria.

The report also does not take into account the large military-contractor economy that has surged around the War on Terror, which is currently valued at around $674.4 billion.