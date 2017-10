Kraftig fall for Ap blant LOs medlemmer

I mai 2017 svarte 55,1 prosent av LOs medlemmer at de ville stemme Arbeiderpartiet. I løpet av valgkampen forsvant nesten 17 prosentpoeng. Ved stortingsvalget var det bare 38,4 prosent av medlemmene i LO-forbund som stemte på Arbeiderpartiet, viser en omfattende undersøkelse som ble presentert på møtet i LO-sekretariatet 30.10.2017. Dette skriver Fri Fagbevegelse, som fortsetter:

Begge de to undersøkelsene ble foretatt av Opinion for LO. I mai- undersøkelsen ble 500 LO-medlemmer spurt om hva de ville stemt på hvis det var stortingsvalg i morgen. I den siste målingen gjennomført i slutten av september, var det 1285 LO-organiserte som svarte på problemstillingen hva de stemte på ved valget. … Begge undersøkelsene viser et solid rødgrønt flertall på henholdsvis 78,1 prosent i mai og 68 prosent ved valget, inkludert Rødt. Men både Høyre og Fremskrittspartiet styrket seg blant LOs medlemmer i løpet av valgkampen.

Jens Arup Seip omtale Arbeiderpartiet som “ørnen blant partiene”. Og med god grunn. Arbeiderpartiet var arkitekten for den formen for kapitalisme vi har i Norge, og det er vanskelig å forstå norsk kapitalisme hvis en ikke forstår den rollen Arbeiderpartiet har spilt. Under ledelse av Jonas Gahr Støre framstår Ap slett ikke som noen ørn.

Arbeiderpartiet var en gang et klasseparti med sterk forankring på arbeidsplassene, og sjøl om lederne førte en borgerlig politikk, så hadde mange av dem ei fortid i fagbevegelsen og som arbeidere. Den tida er forbi for lenge siden.

Høyremannen Jonas Gahr Støre er ikke årsaken til at det er blitt slik, men han er symbolet på overgangen fra klasseparti til eliteparti, eller kanskje heller et konsulentparti. Det var ikke en eneste arbeider på Aps osloliste, men derimot en drøss med konsulenter. Partiet er blitt markedsliberalistisk, og da er det ikke noe rart at det velger en markedsliberalist som leder. I stedet for å bygge landet i fellesskap og samhold, som det het den gangen, har Ap kjørt lagtempo med Høyre for å privatisere bærebjelkene i den sosialdemokratiske “norske modellen”.

På kontinentet er søsterpartiene til Arbeiderpartiet enten allerede rasert, eller de er i så djup krise at det bare er spørsmål om tid før de blir det. De sosialdemokratiske partiene i Hellas, Belgia, Nederland og Tsjekkia ligger nede rundt 5-6% i oppslutning. Sosialistpartiet i Frankrike begikk harakiri ved presidentvalget i vår og er ikke en gang en skygge av seg sjøl.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kan ikke skjønne hvorfor Ap gikk tilbake. Arbeiderpartiet hadde jo sagt i valgkampen at arbeid var deres viktigste sak. Men LOs medlemmer vet at det er en sak som er mye viktigere for AP enn arbeid, og det er å holde på medlemskapet i EØS og EUs frie flyt for enhver pris. Og dette raserer norsk fagbevegelse og det organiserte arbeidslivet i Norge. Og da hjelper det ikke at du sier at du prioriterer arbeid. Ap er blitt et nyliberalt parti som de andre og som sine søsterpartier på kontinentet. Og alt tyder på at Ap vil dele deres skjebne.

Les:

Arbeiderpartiet fra ørn til kalkun?