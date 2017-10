Øver Norge på storkrig mot Russland?

Av Arnulf Kolstad og Harald Reppesgård.

Regjeringen forsikrer at norsk forsvars- og utenrikspolitikk er i sin skjønneste orden i en «uforutsigbar» og «komplisert» verden. Sist ute var tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Adresseavisen 16.10. som beskriver opprustningen i Norge og NATO som noe dagligdags og normalt.

Den farlige verden som regjeringen ellers utmaler for å rettferdiggjøre innkjøp av 52 nye krigsfly, bygge om Ørlandet til Nord-Europas største kampflybase, ha fast bemanning med US-soldater på Værnes og gi tilslutning til amerikansk baseoppbygging i verden, dysses ned til banale selvfølgeligheter.

At vår russiske nabo reagerer avfeies som paranoia og hysteri. Men aldri har så mange Nato-land og så mye krigsmateriell deltatt i krigsøvelser på norsk jord etter krigen. Ei heller har så mye anti-russisk propaganda vært servert i media. Stoltenberg krever 17 milliarder mer i året på våpen og krigsmateriell.

At Vesten skal øke militærutgiftene ytterligere er uforståelig så lenge NATO i dag er helt overlegen Russland i militærutgifter. USA alene bruker 5788 milliarder kroner i året og dekker 2/3 av NATOs utgifter. Russlands bruker 544 milliarder årlig. Russland har faktisk kuttet ned utgiftene i 2017. Regjeringen vil ikke henge bjella på katten og si at vi ruster opp til krig mot Russland.

Vi spør derfor: hvem er denne «forsvarspolitikken» og militære opprustninga rettet mot?

I FOX–NEWs har sikkerhetsrådgiver Jeffrey Griffith sagt at USA sender US-Marines til Norge og andre land i Europa som svar på Russlands aggresjon. De skal trene på vinterkrig med NATO-allierte som har grenser til Russland. FOX fremhever at “det er første gang amerikanske militære enheter er stasjonert i Norge siden 2. verdenskrig.»

USAs FN-ambassadør Samantha Power anklager i samme innslag Russland for i mange år å ha tatt det ene aggressive og destabiliserende skritt etter det andre. Ikke uten grunn spør mange i kommentatorfeltet i FOX om det er krig i Norge, og peker på at mens Russland bekjemper ISIS i Syria sender USA tropper til Norge som om det skulle være et støttepunkt for ISIS der.

Som en kommentar til Samantha Powers påstand om Russlands ekspansjon pekes det også på at USA har over hundre militærbaser over hele verden og at CIA har bidratt til å styrte regimer og regjeringer i et utall land, bl.a. i Ukraina.

Det er interessant at mens mange amerikanere er kritiske til USAs rolle som verdenspoliti og US Marines som den viktigste militære eksponent for å sikre USAs verdenshegemoni, så er politikere og journalister i Norge opptatt av å få fram at US-marines er på skiferie i Norge, og at stasjoneringen på Værnes ikke har noen sammenheng med USAs lange tradisjon for å bruke militærmakt for å bekjempe sine fiender.

Er Ine Eriksen enig i Griffiths og Powers beskrivelser? Øver Norge på storkrig mot Russland?

Først publisert i Nordnorsk debatt.