Ukrainske nynazister i fakkelmarsj, mediene i Norge sier ingenting

Nazistiske grupper organiserte en fakkelmarsj til minne om den nazistiske organisasjonen OUN og fascisten Stepan Bandera 14. oktober 2017 i Kiev. Marsjen ble holdt i forbindelse med 75-årsdagen for stiftelsen av OUN.

Regimekilder i Kiev som stiller seg velvillig til naziorganisasjonene, sa at det var 2000 deltakere i marsjen. Arrangørene hevdet at over 20.000 folk tok del i marsjen. Demonstrantene bar nazisymboler og ropte slagord som «død over russerne» og gjorde nazihilsen.

I Ukraina er OUN-dagen offentlig høytidsdag med navnet «Forsvar Ukraina-dagen».

OUNs bødler var så brutale under annen verdenskrig at selv det tyske SS ble sjokkert.

I Ukraina er det forbudt å kritisere de fascistiske personene og organisasjonene som har spilt en rolle i Ukrainas historie. Derimot er propaganda for kommunismen og kommunistiske symboler forbudt. Straffen for propaganda for kommunismen og produksjon av kommunistiske symboler ligger på mellom 5 og 10 års fengsel.

Her hjemme er det fullstendig taushet om nazismens framvekst i Ukraina. HL-senteret som etter eget utsagn skal bekjempe nazistiske krefter, har aldri fordømt nazismen i Ukraina, sjøl ikke når folkemordtilhengere som Bandera hylles.

De angivelige anti-fascistene har også vært påfallende tause om nazismen i et land Norge gir hundrevis av millioner kroner til. Og Minerva og John Færseth har valgt å hvitvaske nazistene i Ukraina.