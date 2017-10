Israels TV: Den islamske staten har opprettet leir like ved grensa til Israel

Etter å ha flyktet fra Irak og Nord-Syria, har nå flere toppkommandanter for terrorgruppa IS etablert leir på Golanhøydene, rekrutterer og kjører propagandainnsats, sier Israels kanal 2, ifølge Times of Israel:

Flere seniorkommandanter fra den islamske staten, som nylig flyktet fra Irak og Nord-Syria, er nå basert i Sør-Syria, rett over Golanhøydene rett over grensa til Israel, og der trener de hundrevis av nye rekrutter, sa den israelsk tv-rapporten.

Israels kanal 2 sa at kommandantene har kommet seg til en IS- enklave “nær grensen” med Israel. De har opprettet en treningsleir hvor de har rekruttert 300 lokale ungdommer, sa rapporten, som viste opptak av det som skal være deres leir og viste også noen av deres treningsøkter. Blant kommandantene er en av de islamske statens mest beryktede rekrutterere, Abu Hamam Jazrawi, sies det i tv-rapporten.

I november 2016 sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel ikke ville tillate IS eller liknende grupper å etablere seg nær Israels grenser. Men nå har altså IS gjort akkurat det, hvis vi skal tro israelsk TV.

IS har aldri angrepet Israel, unntatt en gang ved en feiltakelse, og finnes mange meldinger om israelsk samarbeid med IS, sjøl om de ofte er vanskelig å få bekreftet. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at Israel ser positivt på at terrorgruppene river Syria i filler og at Israel ønsker at jihadistene skal etablere en buffersone øst for de okkuperte Golanhøydene for å gi Israel enda en buffer mot Syria.