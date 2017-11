Stoltenberg: Våre broer, veier og jernbaner må klargjøres for tunge militære kjøretøy

Tidligere AP-sjef og statsminister Jens Stoltenberg holdt en tale ved åpninga av NATOs forsvarsministermøte. Vi har omtalt den tidligere, men når foreligger hele talen på NATOs egne hjemmesider. Legg spesielt merke til det avsnittet der NATOs generalsekratær stiller krav til den sivile infrastrukturen i Europa.

We also need to ensure that roads and bridges are strong enough to take our largest vehicles, and that rail networks are equipped for the rapid deployment of tanks and heavy equipment. NATO has military requirements for civilian infrastructure and we need to update these to ensure that current military needs are taken into account. But this is not a job for NATO alone. It requires close coordination across national governments and with the private sector. The European Union also has an important role to play. So NATO and the European Union must continue to work very closely on this vital issue.