NATO vil gjøre Europas sivile infrastruktur klar for krig

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa før alliansens toppmøte i Brussel at NATO vil at veier, broer og annen sivil infrastruktur i Europa skal gjøres klar for raske troppebevegelser i tilfelle krig. Han appellerte til både de politiske myndighetene og den private sektoren om å være med på dette.

Radio Free Europe siterer den tidligere AP-lederen slik:

“We have to be able to move forces, troops, across the Atlantic, from North America to Europe,” Stoltenberg said. “Our ability to move forces is essential to deterrence and collective defense.”

Stoltenberg sa også at NATO vil effektiviser kommandostrukturen, slik at den lettere kan reagere på en spent situasjon.

Stoltenbergs uttalelser er et ekko av uttalelsene fra USAs forsvarsminister Jim «Mad Dog» Mattis:

Defense Secretary Jim Mattis and military leaders from across NATO will consider command structure reforms to enable the more rapid deployment of forces in Europe when allies meet in Brussels next month.

I Stoltenberg har USA fått en NATO-«sjef» som både kan lese på munnen og sier eksakt det som det militær-industrielle komplekset ønsker at han skal si.