Saudi-Arabia arresterer prinser og eks-ministre

Saudi-Arabia har arrestert 11 prinser og noen titall tidligere ministre gjennom det som sies å være en aksjon mot korrupsjon, melder Middle East Eye. Blant de arresterte er den tidligere ministeren for nasjonalgarden, Mutaib bin Abdullah.

Huffington Post reiser spørsmålet om dette er konsolidering av makt eller resultatet av et mislykket statskupp.

Saudi-Arabia er ikke en vanlig stat i noen moderne betydning av ordet. Analytikere i The Atlantic har karakterisert landet som «en horisontalt og vertikalt integrert kriminell organisasjon», og det er en beskrivelse som ligger svært nær virkeligheten.

Forfatterne er Sarah Chayes, som er knyttet til elitestiftelsen Carnegie Endowment, og Alex de Waal, som er direktør for World Peace Foundation. De skriver:

In fact, Saudi Arabia is no state at all. There are two ways to describe it: as a political enterprise with a clever but ultimately unsustainable business model, or as an entity so corrupt as to resemble a vertically and horizontally integrated criminal organization. Either way, it can’t last. It’s past time U.S. decision-makers began planning for the collapse of the Saudi kingdom.