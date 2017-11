Frigjøringa av Deir Ezzor har stor strategisk betydning

Da den syriske hæren med allierte nedkjempet styrkene til IS i Deir Ezzor betydde det at terrororganisasjonen mistet sin siste større by. Men det betydde også mye mer. Deir Ezzor er senter i et område der Syrias viktigste oljekilder befinner seg. Byen er også et strategisk knutepunkt, både for kontrollen over Eufrat, men også for landforbindelsen mot Irak og videre mot Iran.

Deir Ezzor-provinsen grenser til Irak og det eksisterer en plan fra iransk side om å bygge en olje- og gassledning gjennom denne landkorridoren og fram til Middelhavet. Dette er en plan som regjeringa i Damaskus støtter, men som det har vært umulig å gjennomføre på grunn av IS-kontrollen over dette området.

Fabrice Balanche i Washington Institute for Near East Policy skriver om den geopolitiske betydninga av Deir Ezzor, og skrev i august 2017 at dersom Syria tok tilbake kontrollen over provisen, ville det også være et betydelig tilbakeslag for USAs strategi i området.

USA har basert seg på at de og deres allierte i SDF kunne overta området etter IS, men nå har det slått feil. De kurdiske styrkene, som er bærebjelken i SDF, virker heller ikke særlig lystne på å sette seg imot den syriske offensiven.

Frigjøringa av Deir Ezzor er altså av stor strategisk betydning. Den betyr at det er knapt noe igjen av det såkalte kalifatet til IS. Den betyr at Syria tar igjen kontrollen over sine viktigste oljefelter. Og den betyr at de viktige transportrutene øst-vest snart kan åpnes igjen, både for framtidige olje- og gassledninger, men også for vanlig landtransport til og fra Iran og Irak.

Kartet viser det som er igjen av «IS-kalifatet». Det meste av det er ørken. Det viktigste som står igjen er grensebyen Abu Kamal. Og det er dit den syriske offensiven nå retter seg.

Dette skriver almasdarnews. I kampen for å frigjøre grensebyen vil den syriske hæren og deres elitestyrker få støtte av den iranske revolusjonsgarden og av irakiske regjeringsstyrker over grensa. For ikke å snakke om at de vil få støtte av det russiske flyvåpenet.

Når IS er nedkjempet i Syria og Irak, vil det ikke være noe territorium igjen til dette «kalifatet», og hva er et kalifat uten territorium?

Seirene til den syriske armeen det siste året betyr at store landområder, som tidligere var under terroristenes kontroll, nå tas tilbake av Syrias legitime regjering. Når det ikke jubles over terroristenes nederlag i vestlige regjeringskontorer eller i media, så er det ganske enkelt fordi det er våre allierte som taper.