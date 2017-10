Ingen nødhjelp til orkanofre i Texas hvis de boikotter Israel

Hvis du vil søge offentlig hjælp til at genopbygge dit hus efter orkanen Harveys raseren i Dickinson, Texas, skal du først skrive under på, at du hverken nu eller indenfor kontraktens gyldighedsperiode vil boykotte Israel.

Men det første tillæg i USA’s forfatning beskytter amerikanernes ret til at boykotte.

Andre Segura, ACLU

På Dickinsons hjemmeside kan ansøgere om genopbygningshjælp downloade et officielt ansøgningsskema om vilkårene for at modtage støtten. Enkeltpersoner og virksomheder, der har brug for hjælp efter den ødelæggende augustorkan, kan ansøge.

Boykot ikke Israel

Som ansøger skriver man under på, at man vil bruge pengene til genopbygning af sit hjem eller sin forretning i overensstemmelse med gældende regler på byggeområdet og indenfor en rimelig tid.

Men inden man kan sætte sin signatur på kontrakten, skal man også kunne svare ja til, at man ikke boykotter Israel, og til at man ikke har tænkt sig at gøre det indenfor kontraktens løbetid.

Dickinson, en by med 19.000 indbyggere, blev hårdt ramt af Harvey. Mere end tre fjerdedele af byens huse blev beskadiget af orkanen, og 830 huse blev helt ødelagt.

Den assisterende leder af byens administration, Bryan Milward, oplyser til Jewish Telegraphic Agency, at afsnittet om Israel er kommet på alle byens skemaer for ansøgninger, efter at delstatsparlamentet i Texas i maj vedtog, at alle statsentreprenører skal bekræfte, at de ikke deltager i boykot i Israel.

– Fordi vores ansøgningsskemaer også fungerer som en kontrakt, blev linjerne om Israel inkluderet der. Vi kontrollerer det i øvrigt ikke nøje. Vi graver ikke i nogens politiske overbevisninger. Folk skriver blot under på, at de ikke boykotter, og vi accepterer påstanden baseret på “god tro”, siger han til Jewish Telegraphic Agency.

Overtræder forfatning

Den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, The American Civil Liberties Union ACLU, kalder Dickinson-ansøgningen “en overtrædelse af frihedsrettighederne”.

– Det første forfatningstillæg i den amerikanske forfatning beskytter amerikanernes ret til at boykotte. Regeringen og lokale myndigheder kan ikke kræve, at borgere for at få nødhjælp forpligter sig til noget, der er politisk beskyttet i loven, siger leder af ACLU i Texas, Andre Segura ifølge Jewish Telegraphic Agency.

Han tilføjer, at Dickinsons krav minder om krav om loyalitet, som den daværende senator Joe McCarthy på vegne af USA’s regering afkrævede amerikanere i den antikommunistiske kampegne, der hærgede USA fra slutningen af 1940’erne og starten af 1950’erne .

McCarthy krævede, at amerikanerne blandt andet angav naboer, der var eller som de fomodede var medlemmer af det kommunistiske parti.

Historisk partnerskab

Men Texas’ republikanske guvernør Gregg Abbott bakker Dickinsons bystyre op.

– Som Israels handelspartner nummer ét i USA er Texas stolt af at bekræfte sin støtte til Israels folk, og vi vil fortsætte med at bygge videre på vores historiske partnerskab. En politik mod Israel er en anti-Texas-politik, og vi vil ikke tolerere sådanne handlinger mod en vigtig allieret, siger han til Houston Press.

Bladet skriver, at bystyret med sin beslutning “kun udbetaler penge til orkanofre, der er pro-israelsk”. Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Dickinsons borgmester

Boykot under pres

Det er endnu ikke gjort til lov, at man ikke må boykotte Israel i USA, men så sent som i juli underskrev 45 senatorer og 237 kongresmedlemmer “Israel Anti-Boycott Act”, der vil kunne medføre bøder på op til 250.000 dollars til borgere, der bedriver handel imellem stater eller med andre nationer, der boykotter Israel.

Den 11. oktober indgav ACLU’s jurister en sag for distriktsdomstolen i delstaten Kansas på vegne af en matematiklærer, der fik afslag på en statslig kontrakt, fordi hun deltager i israel-boykotten.

23 delstater har indtil nu vedtaget love vendt mod boykotbevægelsen mod Israel – BDS-bevægelsen. Det gælder Alabama, Tennesee, Kansas, New York, Arizona, Californien, Colorado, Texas, Florida, Georgia, Illinois , Indiana, Pensylvania, Iowa, Michigan, New Jersey, Rhode Island, Nevada, Ohio, Virginia og North- og South Carolina samt senest Maryland.

Loven er led i pro-israelske kræfters forsøg på at skubbe den succesfulde BDS-bevægelse tilbage i USA, skriver redaktøren af netstedet Electronic Intifada, Ali Abunimah.