USAs UD innrømmer: terroristene i Syria bruker kjemiske våpen

For første gang innrømmer US State Department, utenriksdepartementet, at terrorister i Syria bruker kjemiske våpen. Dette har Syrias regjering hevdet mange ganger, og det har vært mange indisier for at dette er tilfelle. Men både USA og vestlige medier har kategorisk avvist dette og i stedet hevdet at det er regjeringa i Syria som bruker slike våpen. Men plutselig kom det en innrømmelse fra State Department. Den kom fram på en merkelig måte, nemlig i deres reiseråd til amerikanske borgere.

Tactics of ISIS, Hayat Tahrir al-Sham, and other violent extremist groups include the use of suicide bombers, kidnapping, small and heavy arms, improvised explosive devices, and chemical weapons. They have targeted major city centers, road checkpoints, border crossings, government buildings, shopping areas, and open spaces, in Damascus, Aleppo, Hamah, Dara, Homs, Idlib, and Dayr al-Zawr provinces.

State Department klargjør at Hayat Tahrir al-Sham (HTS) er dominert av al-Nusra:

Hayat Tahrir al-Sham (dominated by al-Qa’ida affiliate Jabhat al-Nusrah, a designated Foreign Terrorist Organization).

De tok makta over Idlib i en operasjon som var styrt i fellesskap av USA og Tyrkia.

Charles Lister, a Middle East expert at the Brookings Institution, a prominent US think tank, has spoken to some FSA sources who had taken part in the Idlib operation. FSA sources told him that the decision of the FSA to join the operation led by Jabhat al-Nusra was made by the joint US-Turkey operations room in Antakya. .

Charles Lister støtter den såkalte opposisjonen i Syria, så her er det ingen USA-kritiker som taler.

Legg dette sammen, og du har følgende bilde: USA og Tyrkia la til rette for at al-Nusra kunne ta makta over Idlib-provinsen. Der har deres underbruk HTS kjemiske våpen som de bruker i terrorangrep. Og alle kildene til dette bildet kommer fra USA sjøl eller pro-USA kilder. Når leste du dette i mainstream media?

Nettopp påstandene om at regjeringa i Syria har brukt kjemiske våpen har gang på gang vært brukt til å prøve å utløse en storkrig i Syria. Regjeringa i Damaskus har hardnakket hevdet at det ikke er den, men den såkalte opposisjonen som har stått bak angrepene. Og så, nærmest som et malapropos slipper USAs UD ut ei melding der de slår fast at jihadistene bruker kjemiske våpen.