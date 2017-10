USA: – Syria vil aldri få tilbake Raqqa

Washington gir seg ikke. USA har i årevis ført en ulovlig krig mot Syria, både skjult og åpent. I det siste deltar USAs styrker direkte i krigen ikke minst alliert med de kurdiskledede SDF. USA har etablert mange flybaser i det nordlige Syria, og planen er åpenbart å etablere en kurdisk enklave i Nordøst-Syria.

Etter at styrkene til IS er nedkjempet i Raqqa og de ledende IS-medlemmer evakuert av amerikanerne, har lederen for USA-koalisjonen, Brett McGurk, besøkt Raqqa. Han møtte Omar Aloush og Laila Mustafa fra SDF. På SDFs nettsider blir McGurk sitert slik:

«Det syriske regimet vil aldri få fotfeste i nord.»

USA-kommandanten og SDF-lederne understreket alliansen dem i mellom og antyder at USA vil være villig til å støtte SDF i en krig mot Syrias myndigheter.

USA har etablert en serie med ulovlige flybaser i det nordøstlige Syria. Tyrkia er så forbannet på dette at de har lekket posisjonene til 10 hemmelige USA-baser i landet.

The Daily Beast skriver:

The list published by the Anadolu news agency points to a U.S. presence from one end to the other of the Kurdish self-administration region—a distance of more than 200 miles. The Anadolu news agency even listed the number of U.S. troops in several locations and in two instances stipulated the presence of French special forces.