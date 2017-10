Full seier i streiken på Norse Production

70 fagorganiserte arbeidere ved Norse Production har vært i streik siden 8. september. Nå har de vunnet en full seier.

– Våre medlemmer har vært i streik siden 8. september, da meklingsmøte med Norse Production endte med brudd. I de tre første ukene var det ikke tegn til dialog, men forrige mandag møttes partene, og det har vært en rekke utveksling av e-poster siden, sier Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder i NNN. Dette har vært en lang kamp, men vi er nå glad for at en avtale er på plass. En avtale som danner fundamentet for god dialog mellom bedriften og dens tillitsvalgte. Forbundet ønsker å starte arbeidet med implementering av avtalen så fort som mulig, og vil derfor ta kontakt med bedriften for et møte om dette. Våre medlemmer starter arbeidet igjen så fort vi har fått formalitetene på plass. Regner med at samtlige er på plass førstkommende mandag, men noen starter allerede i morgen, avslutter Jarle Wilhelmsen.

Det er bemanningsbyrået Eterni Norge AS som har skodd seg på streiken ved å leie ut vikarer til bedriften som var streikerammet. 19 vikarer var utleid for å kompensere for en del av produksjonsfallet bedriften opplever som en konsekvens at 70 ansatte streiker.

Dermed gjorde bemanningsbyrået seg skyldig i et klassisk eksempel på streikebryteri.

Norse Production er i realiteten et polskregistrert stråselskap for Sekkingstad AS, en av landets største lakseeksportører. Norse Production har kun en kunde, og det er Sekkingstad AS. Bedriften er underleverandør for Sekkingstad ved at de utfører slakteri- og foredlingstjenester for lakseeksportøren. I 2016 omsatte Sekkingstad for mer enn 3 milliarder og hadde et overskudd på 68 millioner.