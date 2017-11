Snikskytter-massakren i Kiev: «Georgiere og litauere på ordre fra opposisjonen»

Av Terje Måløy.

Den italienske TV-kanalen Canale 5 sendte nylig en dokumentar om snikskytterne på Maidan. 80 personer, både politifolk og demonstranter, døde i massakren i 2014, der president Janukovitsj, som straks etter måtte gå i landflyktighet, ble stemplet som den skyldige.



Dokumentarfilmskaper en georgisk statsborger som sier han var en av skarpskytterne og at aksjonen ble utført på ordre fra opposisjonens sikkerhetssjef på Maidan, høyreekstremisten Andrij Parubij.

Denne artikkelen ble først publisert på Midt i fleisen.

Disse opplysningene stammer ikke fra russiske medier eller snuskete konspirasjon-nettsider. Som seg hør og bør i mediaverden, og som i enkeltes tankegang automatisk gir nyheten troverdighet, eies Canale 5 av en meget rik person. Kort sagt, det er en del av ‘hovedstrømmen’, og eies av tidligere statsminister og pressebaron Silvio Berlusconi.

Hovedstrøms-avisen Il Giornale har et lengre omtale av dokumentaren som det er å få med seg:

«Alle startet å skyte, to eller tre skudd av gangen. Dette fortsatte i femten, tjue minutter. Vi hadde ikke noe valg. Vi ble beordret å skyte både på politiet og demonstranter, uten noen forskjell.

«Jeg var helt opprørt.» Dette sa georgieren Alexander Revazishvilli da han fortalte om den tragiske masseskytingen den 20. februar 2014 i Kiev, da en gruppe mystiske skarpskyttere åpnet ild på folkemengden og politi, og massakrerte over 80 personer. Massakren rystet verden og forandret Ukrainas skjebne, ved å anklage president Viktor Janukovitsj for å ha organisert massakren. Men massakren endret også Europas skjebne og utløste krisen som førte til sanksjoner mot Putins Russland. Sanksjonene viste seg å være en boomerang mot den italienske økonomien.

Innrømmelsen fra Revazishvilli og to andre georgiere – fortalt i dokumentaren «Ukraina, den skjulte sannheten» – avslører en annen og urovekkende sannhet. Sannheten om en massakre som ble utført av den samme opposisjonen som anklaget Janukovitsj og hans russiske allierte. Revazishvilli og hans to kamerater – intervjuet i dokumentaren – er et tidligere medlem av sikkerhetstjenestene til den tidligere georgiske presidenten Mikhail Saakashvili og to tidligere militante medarbeidere fra hans parti. De ble leid i Tblisi av Saakasjvili sin militære rådgiver Mamuka Mamulashvili, og bedt om å støtte – sammen med andre georgiske og litauiske frivillige – demonstrasjonene som fant sted i Kiev, i bytte for en engangsutbetaling på 5000 dollar hver.

De ankom Ukraina med falske pass for å koordinere demonstrasjonene og provosere det ukrainske politiet, i utgangspunktet uten å bruke våpen. Våpnene kommer inn i bildet den 18. februar og ble distribueret til de forskjellige georgiske og litauiske gruppene av Mamulashvili og av andre ledere av den ukrainske opposisjonen. «Det var tre eller fire våpen i hver veske, det var Makarov-pistoler, AK-maskingevær, rifler og patroner.» Neste dag forklarte Mamulashvili og lederne av protesten til de frivillige at de skulle stå imot et angrep av politiet ved musikkakademiet og Hotell Ukraina. I så fall – sa de – må vi skyte på torget og skape kaos.

Men en av hovedpersonene bekrefter å ha fått en annen begrunnelse, mye mer omfattende. «Da Mamulashvili ankom, spurte jeg ham også. Ting blir kompliserte, vi måtte begynne å skyte – han svarte at vi ikke kunne gå til det forestående presidentvalget. Men hvem skal vi skyte?» spurte jeg. Han svarte at hvem og hvor ikke spilte noen rolle, du måtte bare et skyte et sted for å skape kaos.»

«Det spilte ingen rolle om vi skjøt på et tre, en barrikade eller noen med en molotovcocktail. bekrefter en annen frivillig – det som telte, var å skape forvirring. Da han lyttet til skrikene, innså Alexander at det var døde og skadete. Min første og eneste tanke var å komme meg bort før de fikk fatt i meg. Ellers ville de lynsje meg. Noen ropte allerede at det var snikskyttere. Fire år senere rapporterte Alexander og hans to kumpaner at de ennå ikke hadde fått den minste belønning, og også hadde bestemt seg for å fortelle sannheten om de som brukte og kastet dem. «Da skjønte jeg det ikke, jeg var ikke klar over det, så forsto jeg. Vi har blitt brukt. Brukt og kastet.»