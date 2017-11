Israel vil dele etterretning med Saudi-Arabia

Israel er klart til å dele etterretningsinformasjon med Saudi-Arabia for å konfrontere Iran, sier stabssjefen for Israeli Defence Forces (IDF), generalløytnant Gadi Eisenkot.

Dette framgår av en artikkel i Jerusalem Post.

“We are ready to exchange experiences with Saudi Arabia and other moderate Arab countries and exchange intelligence information to confront Iran,” Eisenkot told the Elaph newspaper, adding, “There are many shared interests between us and Saudi Arabia.”

Alliansen mellom Israel og Saudi-Arabia har eksistert i hemmelighet i noen år, vi har omtalt den flere ganger på steigan.no, for eksempel i denne artikkelen fra 2015. Men alliansen er blitt mer og mer åpen de siste to årene. I intervensjonskrigen mot Syria har Saudi-Arabia og Israel stått på samme side mot Bashar al Assad og Syria. I Saudi-Arabias kriminelle krig mot det fattige nabolandet Jemen har de støtte fra Israel.

Jerusalem Post refererer også til et hemmelig dokument fra det saudi-arabiske utenriksdepartementet der hodekapperregimet i Riyadh legger fram en plan for fred med Israel.

Lebanese newspaper Al-Akhbar exposed Tuesday morning “The secret document of the Saudi Foreign Ministry,” that it claims includes a road map towards rejuvenating the 2002 Saudi Peace Initiative and hints at meetings and understandings between Israeli and Saudi officials.

The document, claims the paper, proves everything that has been leaked over the last few months since US President Donald Trump’s visit to the region in May. According to the leaks, Washington aims to mediate a peace agreement between Israel and the oil-rich kingdom. The document, said to be signed by Foreign Minister Adel al-Jubeir, also allegedly confirms mutual visits by senior officials including the rumored visit of the Saudi Crown Prince to Tel Aviv.