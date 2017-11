Overraskende kollaps i torskestammen utenfor Alaska

Laksestammen i Alaskabukta ser ut til å ha fått et plutselig sammenbrudd. Forskere er sjokkert over kollapsen og og av fisk som lider sultedøden, og sier at det er det “verste de noensinne har sett.”

Dette skriver Mac Slavo på SHTFplan.com.

“De [Alaska-torsken] blir svake og dør eller blir spist av noe annet,” sa NOAAs Steve Barbeaux. Trålerundersøkelsen i 2017 fant det laveste antallet torsk noensinne, noe som tvinger forskerne til å forsøke å finne ut hva som har skjedd. Mye av torsken som ble klekket ut i 2012, syntes å overleve, men i 2017 var disse fiskene stort sett borte. Det ble også funnet lite spor av fisk født i påfølgende år. Mye av torsken som er tatt om bord på trålerne, er “lang mager fisk”, ifølge Brent Paine, administrerende direktør for United Catcher Boats.

“Dette er en stor sak,” sa Paine. “Vi ser bare ikke disse årskullene i årene forsvinner fra ett år til det neste.” Nedgangen er forventet å føre til en betraktelig reduksjon av store fangstene som de siste årene har vært verdt – før bearbeiding – mer enn 50 millioner dollar.

Barbeaux sier at varmtvannet, som har spredd seg til dybder på mer enn 350 meter, rammer torsken dobbelt. Høyere temperaturer har økt kaloriforbruket til ungtorksen samtidig som det har blitt mindre næring for den å leve av. Mange klandrer klimaendringer for dette, selv om forskerne ikke direkte kan sette de to hendelsene i sammenheng. “De blir svake og dør eller blir spist av noe annet,” sa Barbeaux, som i oktober presenterte den foreløpige undersøkelsen for forskere og industrifolk på et møte i Anchorage i North Pacific Fishery Management Council. Trålerundersøkelsen i 2017 fant det laveste antallet torsk som er registrert, mer enn 70 prosent lavere enn undersøkelsen to år tidligere.

Barbeaux sa at torsknedgangen sannsynligvis skyldes en såkalt blob, en stor tilstrømning av varmt Stillehavs-vann som nådde i løpet av toppen i 2015 – fra Alaskabukta til farvannet utenfor California.

Biologer har registrert økninger i fugledød, hvalstrandinger og andre hendelser, slik som giftig algerblomstring. Selv i dag ser det ut til at virkningene etter blobben vedvarer, som i de dårlige tallene for registrert laks sommeren 2016 i Washington og Oregon.

2015 var et år med en ekstremt sterk El Niño.

Temperaturøkninga i desember 2015 nådde en topp på 2.4 °C, som overgikk tallene fra rekordåret 1997 da den nådde 2.2 °C. Det var dette som skapte den såkalte blobben som altså har ført til så omfattende torskedød i Alaskabukta.