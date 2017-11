FN: – Overveldende fare for hungersnød i Jemen

Jemen vil bli rammet av hungersnød – en hungersnød som verden ikke har sett på mange år – hvis ikke blokaden på grunnleggende forsyninger til landet som er innført av den saudiarabiskledede koalisjonen, oppheves umiddelbart, sier FNs ledende humanitære talsmann.

Den tre år lange krigen som oljediktaturet Saudi-Arabia fører med støtte fra USA, Israel og vestlige land, indirekte også Norge, har den humanitære situasjonen blitt katastrofal. Jemen er i dag avhengig av import for 90 prosent av sine daglige behov – og millioner av mennesker i landet blir holdt i live av humanitær hjelp.

Krigen har også ført til sammenbrudd av landets helse og vann- og sanitetssystemer. Kombinert med mangel på mat, vil millioner av liv – også barns – kunne gå tapt fordi kroppene deres bare ikke har styrke til å bekjempe sykdom.

Jemen rammes nå av den verste koleraepidemien i moderne tid, sier eksperter til The Guardian. Snart vil en million personer være rammet av kolera.

The cholera epidemic in Yemen has become the largest and fastest-spreading outbreak of the disease in modern history, with a million cases expected by the end of the year and at least 600,000 children likely to be affected.

The World Health Organization has reported more than 815,000 suspected cases of the disease in Yemen and 2,156 deaths. About 4,000 suspected cases are being reported daily, more than half of which are among children under 18. Children under five account for a quarter of all cases.