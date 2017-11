Good heavens! Vad jag känner mig stolt som svensk. Norge ligger i lä på plats 12. Danskarna kan vara nöjda som god tvåa. Men Sverige kom på första plats i 2017 års upplaga av Good Country Index .

Det är inte bara jag som är stolt, för en gångs skulle delas min glädje av Aftonbladet. Hur har Sverige gjort sig förtjänt av denna utmärkelse? Och vem är det som står bakom den? Bäst att ta frågorna i tur och ordning.

Good Country Index baserar på ett poängsystem. Varje land tilldelas poäng i varje av följande områden: Vetenskap och teknologi, kultur, internationell fred och säkerhet, världsordning (?), planeten och klimatet, välfärd och jämställdhet, hälsa och välbefinnande. Sverige ligger inte högst på alla områden, det ser ut så här: Vetenskap och teknologi (8), kultur (3), internationell fred och säkerhet (52), världsordning (11), planeten och klimatet (7), välfärd och jämställdhet (1), hälsa och välbefinnande (1).

Sverige är bra på det mesta. Utom vad gäller internationell fred och säkerhet. Varför det? Vi har ju till och med engagerat oss i Afghanistan och stöttat invasionen i Libyen, fast väldigt försiktigt. Och så ser vi till att fredsälskande länder som Saudiarabien får tillgång till bra vapen. Men Norge är inte bättre än oss på den punkten. Norge ligger på plats 58 trots sitt helhjärtade engagemang för den goda saken i Syrien som det åtskilliga gånger har redogjorts för på steigan.no.

Bäst att låta det bero och nöja sig med första platsen.

Andra frågan gällde vem som står bakom Good Country Index. Den frågan är lätt besvarad: Simon Anholt. Wikipedia beskriver honom som oberoende policyrådgivare, som arbetar med att utveckla och implementera strategier för internationellt samarbete inom ekonomi, politik och kultur. Anholt har en hedersprofessur vid University of East Anglia, i övrigt är det tyst om hans utbildning. Han är en slags PR och varumärkeskonsult med specialisering på enskilda stater. Och han lever uppenbarligen på det, man får ju förutsätta att han tar betalt för sina tjänster som går under namnet Nation branding. Lite märkligt är att han också är den som bedömer utfallet av sin verksamhet. Men det är han ingalunda ensam om.

Enligt The Guardian kom Anholts första uppdrag från Kroatien:

Anholt’s first project to shape a nation’s brand, around the turn of the millennium, came from the Croatian government, when it began attempting to join the European Union. At the time, Croatia worried that the world still associated it with the murderous conflicts in the Balkans the previous decade. Now Croatia wanted to be known as a democratic state with a market economy and a chic Mediterranean vibe.