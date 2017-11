Indonesia og islamsk radikalisering

Av Ivar Austbø.

En viral video der studenter ved instituttet for landbruksstudier sverget en ed til støtte for opprettelsen av et kalifat i Indonesia gjorde i fjor landets myndigheter urolige. Videoen fremsto som et tydelig tegn på at radikal, politisk islam er på frammarsj i Indonesia, et land som har vektlagt en sekulær modell for religiøst mangfold og moderasjon.

Videoen bidro til at president Joko Widodo i juli 2017 forbød den radikale gruppen Hizb ut-Tahrir (HT), som organiserte avleggelsen for studentene.

Forbudet ble begrunnet med at gruppens mål bryter med den sekulære indonesiske grunnloven, og de filosofiske prinsippene landets enhet er tuftet på: Pancasila. Myndighetene mener at HTs virksomhet undergravde disse prinsippene.

Hizb ut-Tahrir (som kan oversettes til «Frigjøringspartiet»), stiftet av palestineren Taqiuddin al-Nabhani, har i sin drøyt 60 år gamle historie vokst til å bli en innflytelsesrik organisasjon, med avdelinger i om lag 40 land, hvorav noen vestlige. Organisasjonen er forbudt i flere land.

Et profilert tidligere medlem av HT, er den britiske aktivisten Maajid Nawaz. Etter å ha brutt med HT, stiftet han, sammen med noen andre eks-HT-medlemmer organisasjonen Quilliam, som har som formål å motvirke ideologisk ekstremisme.

Nawaz beskriver HT på følgende måte:

Right, so Hizb ut-Tahrir is what I call a revolutionary Islamist group. It seeks to overthrow Arab and Muslim majority governments via military coups rather than by terrorism such as those acts that al-Qaida and ISIS engage in.

Their desire is to infiltrate the armies of Muslim majority states, incite military coups, overthrow those regimes and replace in their wake a, replace them with a Caliphate.

And that Caliphate would be an expansionist, global Muslim empire that would enforce their version of Islam over society. That’s the basic aim of this group.