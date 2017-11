Bundeswehr mener at et sammenbrudd i EU er tenkelig

Strategene i det tyske militære, Bundeswehr, har gjort en strategistudie for de neste to tiårene og i den ser de for seg at EU kan gå i oppløsning. Det er riktignok deres «worst case scenario», men noe de tydeligvis tar på alvor. Dette går fram av en artikkel i det tyske magasinet Der Spiegel.

Det er i det sjette og verste scenariet at militærstrategene ser for seg at EU kan bryte sammen. Scenariet har tittelen: “Die EU im Zerfall und Deutschland im reaktiven Modus”.

Det beskriver en situasjon der USA ikke klarer å holde på sitt hegemoni og den vestlige verdensorden oppløses. Man ser for seg at enhver utvidelse av EU er oppgitt og at flere medlemsstater har forlatt eller forbereder seg på å forlate unionen.

I dette scenariet ser man for seg at veksteni verden har stagnert, at globaliseringa har stoppet opp og at landene som før var allierte begynner å stå mot hverandre.

Strategene ser også for seg at det oppstår en «østlig blokk» i EU som har sin egen dagsorden og fører sin egen politikk. Dette er ikke så veldig futuristisk siden vi ser konturene av det allerede gjennom Visegrad-blokkas protest mot EU-sentralisering og migrasjonspolitikken. Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og nå også Østerrike står i en viss forstand samlet mot Brussel allerede i dag.

Lekkasjen sier ingenting om hvilke konklusjoner militærplanleggerne trekker av disse scenariene, men vi vet fra før at Bundeswehr ser for seg en epoke med indre opprør der militære styrker også vil bli satt inn mot innenlandsk uro.

Bundeswehr har tidligere gjort en studie av hva konsekvensen av synkende oljeproduksjon vil kunne bli for politikk og økonomi i verden (Peak oil – Sicherheitspolitische Implikationen knappe Ressourcen). Konklusjonene er mer enn dystre:

Siden varetransporten er avhengig av råolje, kan prisene på internasjonal transport gå rett i været, noe som kan føre til manglende tilførsel av vitale varer, blant annet mat. Olje brukes direkte eller indirekte i produksjonen av 95 prosent av alle industrivarer. «I et middels langt tidsperspektiv vil det globale økonomiske systemet og enhver markedsorientert nasjonal økonomi kollapse», mener utrederne til Bundeswehr (s. 49).

For å være forberedt på dette har man blant annet investert i treningsbyen Schnöggersburg, der militære styrker skal trene på å slå ned folkelig motstand i et bymiljø.

Siden Tyskland uten sammenlikning er EUs sterkeste makt, er det naturlig å tenke seg at strategene også tenker på hvordan Tyskland fortsatt skal være en dominerende makt i Europa sjøl om EU går i oppløsning. Tyskland er inne i en kraftig militarisering. Militærutgiftene skal økes drastisk og Bundeswehr bygges ut til en armé med 200.000 soldater.