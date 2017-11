Donna Brazile – enda et offer for russisk propaganda?

Donna Brazile, som i en periode var fungerende leder for demokratenes nasjonale komité, det vil si partileder, kom nylig med sterk kritikk av Hillary Clinton, og måten sistnevnte fikk kontrollen over partiet på. Brazile er partiveteran og var blant annet kampanjeleder for Al Gore i 2000.

Brazile fortalte også at hun etter at Clinton kollapset under 11. september-markeringen, vurderte om Joe Biden burde ta over som demokratenes presidentkandidat.

Nå har en stor gruppe med medarbeidere i Clinton-kampanjen skrevet et åpent brev der de tar avstand fra Braziles fremstilling av hva som foregikk i forbindelse med presidentkampanjen.

Ved siden av generelle fraser som «vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen», «vi er veldig stolte av innsatsen», osv, så mener kampanjemedarbeidere også at Braziles bekymring rundt Clintons helsetilstand antakelig skyldes russisk propaganda.

«It is particularly troubling and puzzling that she would seemingly buy into false Russian-fueled propaganda, spread by both the Russians and our opponent, about our candidate’s health.»

Utsagnet svekker neppe mistanker om at Russland er en beleilig syndebukk for Clinton-leiren, for å slippe å forholde seg til egne feil og svakheter.

Donna Braziles bok og polemikken rundt den demonsterer at Det demokratiske partiet mer eller mindre har sluttet å fungere som en enhet, men nå fungerer mer som krigende fraksjoner.