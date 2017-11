Storbritannia vil gi fritt leide til terrorister hvis de lover å ikke drepe de vantro

Samtidig med at det såkalte kalifatet til IS i Syria og Irak blir nedkjempet og går i oppløsning, drøfter Storbritannia hva de skal gjøre med de terroristene som vender hjem.

Ifølge meldinger fra London drøfter regjeringa i Storbritannia en plan som går ut på å forsøke å bestikke terroristene til ikke å begå terror når de vender hjem. Dette rapporterer Daily Mail.

I det som kalles «Operation Constraint» legges det opp til at terroristene skal få gratis bolig dersom de lover å ikke utføre terrorhandlinger i Storbritannia. Opp mot 20.000 terrorister omfattes av programmet.

I en kommentar til planen sier terrorsimeekspert professor Anthony Glees, fra Buckingham University at «man kan ikke bestikke folk til ikke å drive terror». Britisk høyreside fordømmer planen, mens de liberale mener at den er gunstig.

Etter terroraksjonene i London og Manchester kom det fram at gjerningsmennene ikke bare hadde vært i søkelyset til MI6. Den hemmelig etterretningsorganisasjonen hadde til og med tilrettelagt for at disse terroristene skulle komme seg til Libya og drive terror der.

Varsleren David Shayler sa i 1997 at MI6 hadde finansiert et drapsforsøk på Muammar Gaddafi som skulle gjennomføres av Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) som er ei gruppe med nære forbindelser til al-Qaida. LIFG ble grunnlagt av libyske mujahedin som fikk sin opplæring under ledelse av CIA i Afghanistan.

Middle East Eye (MEE) skriver at den britiske regjeringa fulgte en «åpen dør»-politikk som tillot libyere i eksil og britisk-libyere å delta i krigen i 2011 som styrtet og drepte Muammar Gaddafi, sjøl om dette var folk som sto på myndighetenes terrorliste.

Tidligere krigere som nå er tilbake i Storbritannia, kan fortelle MEE at de har fått lov til å reise til Libya, “no questions asked». En britisk innbygger med libysk bakgrunn, som var blitt satt i husarrest ble sjokkert da han i 2011 fikk lov til å reise til Libya og husarresten og kontrollen ble opphevet.

Alt tyder på at MI6 har brukt jihadistene som en slags uoffisiell paramilitær styrke i NATOs kriger mot Libya og Syria, omtrent slik USA brukte mujahedin i Afghanistan.

Så når Storbritannia nå ønsker å ta i mot krigsforbrytere og mordere med åpne armer og gi dem privilegier i det britiske samfunnet, så er det på mange måter oppdragsgiverne som tar seg av veteranene sine. Jihadistene har opptrådt som fremmedlegionærer for britisk og amerikansk imperialisme. De har tapt, men får vende hjem for å slikke sine sår.

Og sett at de skulle holde løftet om å ikke drive terror i Storbritannia, så er de jo mye mer verdifulle som veteraner som kan inspirere og lære opp en ny generasjon jihadister.