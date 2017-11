Googles sjef: Kina vil gå forbi USA på kunstig intelligens i 2025

Av Hyungwon Kang.

Eric Schmidt, sjefen for Googles moderselskap Alphabet, advarer om at Kina vil passere USA når det gjelder kunstig intelligens (AI) i 2025, og de vil «dominere industrien» i 2030 – dersom amerikanerne ikke tar seg sammen.

Denne artikkelen ble først publisert på norsk av Derimot.no. Oversatt av Ingunn Kvil Gamst. Schmidts tale er også omtalt på Defense one.

Denne kommentaren kom som et svar på at Beijing legger fram sine planer om kunstig intelligens. I en tale til Center for New American Security’s Artificial Intelligence og Global Security Summit, forklarte Schmidt denne krigslisten.

«Stol på meg. Disse kinesiske folkene er gode», sa han. «Det er helt enkelt. I 2020 vil de ha tatt oss igjen. I 2025 vil de være bedre enn oss, og i 2030 vil de dominere hele industrien med AI».

Så langt har de største gjennombruddene når det gjelder AI kommet fra amerikanske organisasjoner. IBMs Deep Blue og Watson Computers har begge demonstrert hvor langt de er kommet med utviklingen av kunstig intelligens; automatiserte NASA-sonder som Spirit og Discovery som har navigert seg rundt på overflaten av Mars uten særlig menneskelig assistanse; og selskaper som Ford og General Motors som har ført til utviklingen av automatiske biler.

Men det vil ikke vare mye lenger, ifølge Schmidt – og han liker det ikke. «Var det ikke vi, i vårt land, som dominerte utviklingen av AI», spurte han tilhørerne. «Var det ikke vi som fant opp dette? Var det ikke vi som var villige til å utforske fordelene med denne teknologien til beste for amerikansk eksepsjonalisme og vårt eget arrogante syn?»

Så hva er forskjellen mellom Kina og USA, ifølge Schmidt? Det er ganske enkelt: Beijing har forberedt en nasjonal AI-strategi, og har bevilget offentlige midler for å få til dette. Det har ikke USA gjort. «Som nasjon er vi nødt til å gjøre noe med dette», sa han. «Amerika er landet som er ledende på dette området, og det er all grunn til at vi skal beholde dette lederskapet».

Schmidt er administrerende direktør i Alphabet Inc., men han er også leder for Defense Innovation Board (DIB), et styre med Silicon Valleys beste hoder. De har slått seg sammen med USAs forsvarsdepartement. DIB inkluderer toppnavn fra selskaper som Linkedln og Instagram, som pensjonert admiral William McRaven og astrofysikeren Neil DeGrasse Tyson. Meningen er at de skal hjelpe Pentagon til å bli mer oppfinnsomme og tilpasningsdyktige i en verden som endrer seg raskt.

Det statlige Kinas plan inkluderer både kommersiell og militær bruk av AI. Derfor råder Schmidt, med sin kapasitet i DIB, Pentagon til å sette opp farten i sitt AI-program. Han sier han har forklart både til tidligere forsvarsminister Ashton Carter og den nåværende James Mattis hvor avgjørende det er å være nyskapende i krigstid.

«Problemet er at enhver kan forstå noe av dette, men sammen kan de ikke gjøre noe med det. Dette er et kjerneproblem for de som styrer og rår, så dere må komme med måter dere kan få dem til å gi oss ressurser», sa Schmidt. «Dersom vi befant oss i en stor krig mot en stor motstander, er jeg sikker på at reglene ville vært annerledes. Men akkurat nå vil det, etter mitt syn, ta for lang til å planlegge prosedyrer, og så komme videre».

Kort sagt vil nøkkelen til bruk av automasjon være en monoton, men avgjørende oppgave. «I fredstid, og iallfall i krigstid, hva er det våre menn og kvinner gjør mest? Jo, for det meste sitter de og ser på ting», sa han. «Vi har denne lange tradisjonen med at militære mannskaper sitter på vakt … som om det er fornuftig bruk av mennesker».

Schmidt påpekte at en maskin, for eksempel, er mye bedre til å diagnostisere tanks. De blir aldri lei eller trøtte, de trenger ikke å ta pauser, og de kan øyeblikkelig varsle mannskapet om noe hender.

Schmidt ga også en uortodoks grunn til at USA bør reparere forholdet til sin langvarige rival Iran. «Noen av de beste folkene finner vi i land som vi ikke vil slippe inn i Amerika. Vil dere at de skal bygge ut AI (kunstig intelligens) et annet sted, heller enn å ha dem her?» spurte Schmidt. «Iran har noen av de beste data-forskere i verden, og jeg vil ha dem hit. For å gjøre det helt klart, jeg vil at de skal arbeide for Alphabet og Google».

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst