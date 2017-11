Elizabeth Warren: Primærvalget var rigget til fordel for Clinton

En av de fremste lederne i Det demokratiske partiet i USA og en svært aktuell presidentkandidat ved valget i 2020, senator Elizabeth Warren, sier nå at primærvalget i partiet var rigget til fordel for Hillary Clinton.

Dette kom fram i et intervju med CNN 2. november 2017 der intervjueren Jake Tapper spurte henne om hun var enig i at primærvalget i partiet var rigget til fordel for Clinton. Og da svarte Warren ganske enkelt «Ja!»

Spørsmålet kom på bakgrunn av en artikkel i Politico av tidligere leder av Det demokratiske partiet, Donna Brazile, der hun skriver at Clinton-kampanjen tok kontrollen over partiets økonomi før Clinton var nominert. På dette tidspunktet var det jo i prinsippet en åpen konkurranse mellom Hillary Clinton og Bernie Sanders om hvem som skulle bli partiets presidentkandidat.

Partiet var da de facto konkurs, skriver Brazile, og Clinton-kampanjen utnyttet situasjonen til å sikre seg kontrollen over partiet før nominasjonen. Brazile skriver at det ble inngått en «uetisk avtale» mellom Clinton og Democratic National Committee, altså partiets ledelse, om finansiering for å «holde partiet flytende».

Dette har tidligere kommet fram gjennom lekkasjene til Wikileaks. NRK skrev om dette:

Blant epostene er flere pinlige meldinger som tyder på at flere i komiteen favoriserte Hillary Clinton over Bernie Sanders. Sanders’ valgkampsjef har uttalt at «noen må holdes ansvarlig» for det han omtaler som tjenesteforsømmelse i DNCs ledelse. – Jeg er ikke sjokkert, men jeg er skuffet, sier Bernie Sanders om lekkasjene til ABC News.

Avsløringene viser at DNC konspirerte mot Bernie Sanders,” skriver Huffington Post.

While the WikiLeaks database is searchable, Heavy.com has compiled a comprehensive list of some other intriguing emails about the DNC’s treatment of Sanders, including committee chair Debbie Wasserman Schultz writing that it’s “silly” to speculate about Sanders ever being president and Kaplan referring to him as obnoxious.

Bernie Sanders forlangte at partiets leder Debbie Wasserman Schultz, skulle trekke seg på grunn av skandalen, og det skjedde nærmest umiddelbart. Men Hillary Clinton sørget for å føye skam til skade da hun deretter oppnevnte Wassermann Schultz til ærespresiddent for sin egen valgkamp.

Avisa The Observer skriver i en kommentar: “Wikileaks Proves Primary Was Rigged: DNC Undermined Democracy.”

The release provides further evidence the DNC broke its own charter violations by favoring Clinton as the Democratic presidential nominee, long before any votes were cast.

Elizabeth Warren og Donna Brazile bekrefter derfor noe som har vært kjent lenge, nemlig at Clinton-kampanjen brukte uetiske knep for å hindre Bernie Sanders i å bli nominert. Men det at det nå også innrømmes av en så sentral politiker som Elizabeth Warren, gjør at skandalen er komplett.

Det hjalp ikke at Norge og Saudi-Arabia bestakk Clinton med hundrevis av millioner. Hele det korrupte spillet har raknet.