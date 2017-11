Cuba 191 – USA 2

FNs hovedforsamling har stemt over opphevelsen av USAs 55 år lange blokade av Cuba. Resultatet ble et knusende nederlag for USA. 191 av FNs medlemsland stemte 1. november 2017 for at blokaden oppheves, mens bare ett land fulgte USA, og surprise, surprise, det landet var Israel.

Delegat etter delegat tok ordet for å støtte Cuba, og særlig tydelige var delegatene fra Afrika, som en etter en roste Cuba for landets støtte til Afrika, både når det gjelder støtte til frigjøringskamp og støtte til å forbedre helsevesenet.

Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez fikk tordnende applaus da han entret talerstolen.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley innså at hun hadde praktisk talt hele verden imot seg da hun argumenterte for å opprettholde blokaden, men hadde såpass av frekkhetens nådegave at hun sa at det er «i solidaritet med det kubanske folket» at USA fortsetter blokaden.

Rodriguez bemerket at Haley «snakker på vegne av et imperium som tramper internasjonal lov og FN-charteret ned i søla».

Og praktisk talt alle USAs allierte sviktet sin leder i avstemning. Ingen NATO-land, ingen araberstater, ikke en gang øystater i Stillehavet som lever på USAs nåde, stemte sammen med USA. Det gjorde bare Israel, som dermed bekreftet det «spesielle forholdet» mellom de to landa enda en gang.