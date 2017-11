Britiske soldater i Afghanistan: “Ureglementerte drap var en del av jobben”

En britisk spesialsoldat fra SAS-styrkene har lettet på sløret om eliteregimentets skyt-for-å-drepe politikk i Afghanistan, skriver Daily Mail.

Dette er kommet fram under en stor undersøkelse fra militærpolitiets side.

I det første medieintervjuet med en SAS-soldat som har deltatt i disse operasjonene innrømte denne soldaten til Mail on Sunday at ureglementerte drap var en ”uskreven regel i vår jobb”, samtidig som en sterkt forsvarte regimentets handlinger.

Hans beretninger om topphemmelige nattoperasjoner i Afghanistan kommer etter at det har lekket ut påstander om at SAS-medlemmer har drept ubevæpnede sivile med kaldt blod og har forfalsket rapporter for å dekke over dem.

Ubevæpnede afghanere ble rutinemessig drept bare en etterretningsoffiser hadde utpekt dem som Taliban-kommandanter. Soldaten sa at «det ikke var noen vits i å ta fanger» siden de bare ville blitt løslatt noen dager etter å ha blitt overlatt til det afghanske politiet.

Unntaksvis plantet også SAS-soldatene våpen på de ubevæpnede ofrene sine etter at de var blitt drept, slik at det skulle se ut som om de hadde vært bevæpnet. Soldaten innrømte også at rapporter hadde blitt forfalsket. Han sa at han hadde deltatt i over 200 nattoperasjoner, og flere av dem blir behandlet som mulige krigsforbrytelser av militærpolitiet. Han innrømte også at sivile, inkludert barn, hadde dødd når operasjoner gikk galt.

Undersøkelsen har avdekket at SAS har forfalsket rapporter for å få det til å se ut som om deres ofre ble drept av afghanske styrker.

Kriminaletterforskning mot spesialsoldatene ble innledet i 2015, skriver BBC.

Det har kommet fram over 600 tilfeller, men over 90% av dem er blitt avvist av etterforskerne. Det til tross for at det finnes klare vitneutsagn for at det er begått krigsforbrytelser. Det er ikke usannsynlig at det hele kan koke ned til en håndfull saker. Men det afghanske folket vet hva som foregår, og de vet godt at de utenlandske styrkene, enten de er britiske, amerikanske eller norske ikke er deres venner.

USA har brukt over 1000 milliarder dollar på denne krigen, skriver den systemlojale tenketanken Brookings Institution, og over 2400 USA-soldater er blitt drept. Krigen har pågått i 16 år mot en underlegen motstander, men likevel advarer direktør for National Intelligence Dan Coats om at situasjonen i 2018 “nesten helt sikkert blir verre”.

Taliban vinner terreng og de afghanske regjeringsstyrkene kontrollerer bare 57% av området. New York Times skriver:

According to a report to Congress by the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 57 percent of the districts in the country were under the Afghan government’s control as of November 2016, a 15 percent decrease from the previous year.

Denne meningsløse, kriminelle og tapende krigen er det Norge deltar i, riktignok med en liten styrke, men med støtte fra et stort flertall på Stortinget.