Parat, EØS og No Bals

Av Halgeir Pimentel-Eilertsen, tillitsvalgt i Parat:

Siste punkt på vår nylig avholdet regionskonferanse i Parat Øst var besøk av Ap- leder Støres rådgiver på stortinget, Jonas Bals. Han presenterte sin bok: “Hvem skal bygge landet”. Det klarte han å gjøre uten å nevne EØS med så mye som et lite pipp. Jeg har som politisk engasjert og tillitsvalgt fulgt med EØS, med tilliggende herligheter, lenge. Jeg har lært at det er god folkeskikk å behandle gjester høflig og ordentlig. Men denne «lille» unnlatelsessynden må jeg innrømme provoserte meg ikke så rent lite. Derfor klarte jeg ikke å motstå fristelsen til å kommentere og spørre. Kanskje litt for tøft og direkte. Det får stå sin prøve. Jeg vil derfor skrive dette innlegget. For å forklare litt nærmere.

Hva mer det med utelatelsen av EØS som provoserer så til de grader? Jo, det er flere forhold. Et forhold er at Bals som tidligere faglig tillitsvalgt klarte det kunststykket å la være å nevne det som er den direkte årsak til at norske organiserte fagarbeidere innenfor bygg og anleggsbransjen står i fare for å bli en utdøende rase i Oslo. Og det i den bransjen han selv kommer fra, nemlig som maler. Er det rart alt aldri har en så lav andel norske ungdommer i Oslo sett seg tjent med å ta en yrkesfaglig utdanning ? Bare 20 % vurderte dette. Jeg tror man trygt kan si at ulike typer innvandrere og gjestearbeidere setter press på og utkonkurrerer nordmenn og 2.-generasjons innvandrere i en rekke bransjer, med både faglært og ufaglært arbeidskraft. Det er vel ikke uten grunn at lønnsnivået i dette landet til f. eks ufaglærte stort sett har stått stille siden 2008.

Pisse i buksa

EØS er APs ektefødte barn. Jonas Gahr Støre var her sentral fødselshjelp. For meg så det ut som om Støres rådgiver satset på at ingen ønsket eller visste nok til å utfordre han. I stedet var lissom Oslo- modellen, med krav om lærlingplasser for unge arbeidstakere, som skulle være hovedgrepet for på å snu trenden. Gjennomgangsmelodi: bare AP fikk styre skuten så ville det gå så meget bedre. Jeg sa og mener det: Oslo-modellen, alminneliggjøring og tariffavtaler og andre foreslåtte tiltak innafor rammen av EØS er på langt nær nok. Det er som å pisse i buksa for å holde seg varm en vinterdag. Vi vet jo alle hvordan det ender. Da nytter det ikke for Ap og Bals å justere kursen på skuta. Når ny kurs fortsatt betyr at båten grunnstøter.

Rå arbeidsinnvandring – en bærebjelke

Når han ble litt presset på dette så var redningen signaler fra nestleder Hadja Tajik. Hun mener angivelig at noe bør gjøres med den frie flyten av arbeidskraft fra tidligere Østeuropa, som er et direkte resultat av EØS. Dette var et forhold Bals var enig i. Men alle vi som vet noe om EØS vet at fri flyt av arbeidskraft er en bærebjelke i EØS og EU. Rå og ustyrlig arbeidsinnvandring ligger med andre ord i bunnen for EØS. Mitt spørsmål blir:

Hvor sannsynlig er det at Støre og AP, som konstruerte sitt hjertebarn EØS, vil gå i mot dette? Her er det slik jeg vurdere det et spill om å tette velgerflukten til Rødt, SV og SP. Aps program på dette området er gnistrende klar. EØS er en hovedpilar i partiets forhold til EU. Punktum. Hvor troverdig er det da at partiet i denne sammenheng vil legger om kursen og vedtar fullstendig ny politikk? Hadja proklamerte i samme åndedrag sin store kjærlighet til EØS. Det er også direkte feil det som Støre hevdet for litt siden på Fagforbundets landsmøte at den blåblå regjeringen er en større trussel mot et seriøst arbeidsliv enn EØS. Det er motsatt. Rammeverket, eller EØS om du vil, legger stadig mer til rette for er rå globalisert markedsliberalisme som mer og mer demonterer fagbevegelsen og det seriøse arbeidslivet. Var den rødgrønne regjeringen sin tiltaksplan for et mer seriøst arbeidsliv på noen som helst måte i stand til å snu denne «utviklingen»? Svar: Nei. Fordi man egentlig ikke vil gå løs på problemet der hunden ligger begravet; EØS.

Vondt av Bals

Personlig synes jeg oppriktig synd på og får ikke så rent lite vondt av Jonas Bals. Han har min fulle sympati. Det må være utfordrende, for å si det forsiktig, å måtte stå opp og forsvare en politikk som er med på å demontere de tradisjonelle kjernetroppene i arbeiderbevegelsen. Du har ikke ikke større sjanse enn en snøball i helvete hvis du i AP aktivt går ut mot EØS. Du bil automatisk lagt politisk død og marginalisert i alle sammenhenger. Nominasjon til stortinget og andre viktige posisjoner kan du bare skyte en hvit pil etter. Da blir det vel også for mye forlangt å be en parti-mann med ambisjoner om å kalle en spade for en spade?

Tør Parat ta debatten?

Bals gjorde det også til et hovedpoeng å understreke at alle dette som skjer er menneskeskapt og resultat av politiske vedtak. Enig. Men da burde AP i rettferdighetens navn være så storsinnet å si: Unnskyld. Vi tok feil. EØS er med på å knuse viktige deler av et seriøst og godt arbeidsliv. Derfor snur vi. Vi vil reforhandler EØS på viktige områder, eller aller helst få til en handelsavtale. På det personlige plan klarer vi alle å si unnskyld og korrigere våre handlinger. Men for AP og EØS? Njet. Ikke rør, snakk, eller forsøke å forandre den hellige kua; -EØS. Egentlig har jeg mest lyst til å hyle ut: Jeg har aldri vært borte i en avtale med så mange gode argumenter mot seg som EØS. Og tilsvarende: så få gode argumenter for. Og det sier ikke så lite for meg som har vært politisk og faglig engasjert i over 35-år.

Til slutt har jeg en utfordring og et ønske. EØS er noe langt mer enn en partipolitisk sak. Ingen fagforbund utafor LO har så langt turt å ta ett oppgjør med EØS, og reise krav om noe annet og bedre. Kan Parat her bli det første fagforbund utafor LO som er så modig at man tør gjøre det som er riktig? Begynne med å ta en grundig debatt rundt EØS? Parat burde i alle fall våge å ta debatten.