Schnöggersburg er snart klart for trening i borgerkrig

Fra 2018 kan tyske Bundeswehr begynne å trene på bykrig i den kunstige byen Schnöggersburg nord for Magdeburg. Eiendommen koster 140 millioner euro, og der er det bygd en tvers gjennom kunstig by.

Byen består av 500 bygninger og har trange smug, gater og torg. Det er T-banestasjon, broer, en flyplass med landingsstripe og avgangshall og det blir bygd en «sakralbygning», som er en mellomting mellom kirke, moské og et tempel. Og det hele er skapt for at Bundeswehr skal kunne trene på bykrig, eller krig mot egne borgere som det jo blir dersom byen det gjelder er tysk. Bundeswehr understreker at troppene bare skal trene for utenlandsoppdrag, men det er jo en dårlig vits. I dag brukes hæren stadig mer til “massekontroll” og politioppdrag. I 2015 satte Frankrike inn 10.000 soldater til å kontrollere gatene etter terroraksjonene i januar samme år. Dette kommer til å bli mer regelen enn unntaket.

I to studier fra European Institute for Security Studies med tittelen Urban Violence and Humanitarian Challenges og What ambitions for European defence in 2020? advares EU-eliten om faren for økt sosial uro:

Djuptgående ulikhet når det gjelder økonomiske, politiske og sosiale ressurser … forverres av globalisering og nyliberale prosesser. … Vi står overfor økende, eksplosive spenninger i de fattigste lagene av befolkninga.

I følge den sistnevnte rapporten vil EUs militære styrker blant annet få til oppgave å “beskytte de globalt rike fra spenninger og problemer som kommer fra de fattige” (side 69). Denne delen av rapporten er skrevet av Tomas Ries, lektor på Försvarshögskolan i Sverige og rådgiver for Carl Bildt.

Tyske Bundeswehr (dvs. Forsvaret) har gjort en studie av hva konsekvensen av synkende oljeproduksjon vil kunne bli for politikk og økonomi i verden. (Peak oil – Sicherheitspolitische Implikationen knappe Ressourcen). Utrederne ser for seg at fall i oljeproduksjonen vil føre til at viktige samfunnsfunksjoner og kanskje hele stater vil kollapse. Helt eller delvis sammenbrudd i samfunnets nøkkelfunksjoner kan skape «rom for ideologiske og ekstremistiske alternativer til dagens regjeringssystemer.». Dette kan igjen føre til åpen konflikt.

European Gendarmerie Force er foreløpig ikke brukt i oppdrag i EU, men det er en militarisert politistyrke som kan settes inn på oppdrag fra EU, NATO eller ad hoc-koalisjoner, som det heter på styrkens hjemmeside.

Treningssentret i Schnöggersburg vil bringe Tysklands og EUs evne til å slå ned sosial uro og opprør opp på et helt nytt nivå. Der vil man trene opp 20.000 soldater i året og det vil bli det største militære treningssentret i Europa.

Gamle sosialister har sluttet å tro på revolusjonen, men det har ikke overklassen.