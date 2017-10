CIA vurderte å bombe en båt med flyktninger og legge skylda på Castro

CIA vurderte mange forskjellige måter å diskreditere Cuba og Fidel Castro på, blant dem var å lage terrorkampanjer i USA og legge skylda på Cuba. Dette går fram av en rapport fra 12. april 1962 som ble sendt fra general Edward Landsdale til general Maxwell Tayler, som kort etter ble formann i Joint Chiefs of Staff.

Denne rapporten er kommet i dagens lys blant de 2800 hemmelige dokumentene som er blitt offentliggjort i forbindelse med åpninga av Kennedy-arkivene.

«Vi kunne utvikle en Kommunist-Cuba terrorkampanje i Miaimi-området, i andre byer i Florida og til og med i Washington. Terrorkampanjen kunne rette seg mot kubanske flyktninger som søker sikkerhet i USA. Vi kunne senke en båtlast med kubanere på vei til Florida (virkelig eller simulert). Vi kunne gjennomføre drapsforsøk på kubanske flyktninger i USA som blir stor mediadekning. Å sprenge noen få plastikkbomber på nøye utvalgte steder, arrestere en kubansk agent og offentliggjøre godt forberedte dokumenter som gir inntrykk av kubansk innblanding kunne også være nyttig for å skape inntrykket av en uansvarlig regjering.»

Kort sagt: CIA vurderte å drepe uskyldige mennesker og sprenge bomber i USA for å gi Castro et dårlig rykte. Dette var en del av den såkalte Operation Mongoose som ble satt i gang i 1960 med sikte på å fjerne den kommunistiske regjeringa på Cuba.

Prosjektet utviklet en serie med drapsplaner rettet mot Fidel Castro og andre planer rettet mot folket på Cuba. Et slikt forslag gikk ut på å bruke biologiske våpen for å framkalle en svikt i avlingene på Cuba, slik at det kunne utløse misnøye og eventuelt opprør mot Castro.

Wikipedia skriver om Operation Mongoose:

Operasjon Mongoose var en plan utviklet av den amerikanske staten for å velte Castro-regimet på Cuba. Planen var et resultat av den mislykkede «Bay of Pigs»-invasjonen og var operativ fra slutten av november 1961 fram til Cuba-krisen i oktober 1962.[1] Mongoose hadde to mål, skaffe etterretning på hva som skjedde på Cuba, samt å drive en aktiv sabotasjeaksjon mot den cubanske staten. Tanken var at sabotasjen ville skape grobunn for et folkelig opprør som på sikt ville velte Castro, og innsette en USA-vennlig regjering.

CIA er en permanent konspirasjon

Vi har tidligere vært innom diskusjonen om såkalte konspirasjonsteorier, og vi har påpekt at de konspirasjonene som pågår i virkeligheten overgår det meste av det folk kan finne på. CIA har ikke bare drevet med en og annen konspirasjon for å drepe statsledere, styrte regjeringer og utløse kriger. CIA er en permanent konspirasjon, både mot folket i USA og mot folkene over hele verden. CIA er organisert kriminalitet satt i system og finansiert av Norges fremste allierte.

CIA fylte nylig 70 år, og kan se tilbake på en sammenhengende historie av politiske drap, statskupp, narkotikahandel, våpensmugling, infiltrasjon, bestikkelser og annen kriminell virksomhet.

Det offentliggjorte dokumentet fra Kennedy-papirene viser bare nok en gang hva slags kriminell organisasjon CIA er. Organisasjonen vurderte atså glatt å drepe flyktninger og lage terroraksjoner i eget land for å styrte regjeringa på Cuba. De vurderte å skape hungersnød for å fremme sine mål. Og fortsatt er det altså noen som nekter å se dette og som fortsetter å dyrke illusjonene om at alt er slik barnebøkene og NRKs nyhetsredaksjon forteller oss.