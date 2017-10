Twitter sensurerer RT

Twitter har bestemt seg for å blokkere de russiske nyhetskanalene RT og Sputnik. Beslutninga kommer fra toppledelsen i Twitter ved sjefen sjøl, Jack Dorsey.

Det er liten tvil om at det er de amerikanske etterretningstjenestene som står bak dette trekket, for som Dorsey skriver:

This decision was based on the retrospective work we’ve been doing around the 2016 U.S. election and the U.S. intelligence community’s conclusion that both RT and Sputnik attempted to interfere with the election on behalf of the Russian government.