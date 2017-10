Saudi-Arabia vil gjenreise Raqqa med en wahhabi-vri

Etter at USA-koalisjonen har utslettet den syriske byen Raqqa gjennom en bombing i Dresden-stil, er det tydelig at USA ønsker å sikre seg varig kontroll over byen. Militært skal det gjøres ved hjelp av de kurdiske SDF-styrkene, og gjenoppbygginga skal tydeligvis finansieres av Saudi-Arabia.

Talsperson for US State Department, Heather Nauert, sa til pressa 17. oktober 2017:

“We will assist and take, essentially, the lead in bringing back the water, electricity and all of that,” State Department spokeswoman Heather Nauert told a briefing. “But eventually the governance of the country of Syria is something that I think all nations remain very interested in.”

“The United States and our allies have prepared for next steps and will continue to work with partners to provide humanitarian assistance to those in need and support the stabilization efforts in Raqqa and other liberated areas,”