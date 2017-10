Hva vil de hemmelige Kennedy-dokumentene avsløre?

En stor del av de hemmelige dokumentene om mordet på John F. Kennedy i 1963 er offentliggjort. Dokumentene finnes her.

President Donald Trump hadde krevd at alle de hemmelige dokumentene skulle offentliggjøres, men i siste liten klarte CIA og FBI å overtale ham til å godta at noen av dokumentene ble holdt tilbake. Trump har gitt en ny frist på 180 dager for å vurdere å publisere også dem.

Hva vil dokumentene vise? Var det en sammensvergelse for å drepe Kennedy? Var det flere skyttere i Dallas? Folk som har lest en del av dokumentene sier at de ikke viser noe sånt, men Philip Sheldon, som har studert drapet på Kennedy i mange år, skriver i The Guardian, at i hvert fall én konspirasjon er avslørt og bekreftet:

Det er sant at CIA har holdt unna dokumenter som viser deres egen inkompetanse, deres løgner og deres kriminelle ødeleggelse av beviser.

I’m referring to the well-documented, proven conspiracy within the highest reaches of the US government – a criminal conspiracy from the start, involving the destruction of top-secret documents and photographs, the silencing of witnesses and whistleblowers, and the wholesale suborning of perjury – to cover up the truth about what the government had known in advance about Oswald and the clear threat he had posed to one man: President Kennedy.