Vil Kina lansere petroyuan om kort tid?

De siste årene har Kina tatt en lang rekke skritt som peker i retning av et oppgjør med dollarens dominerende rolle i verden og et nytt internasjonalt valutasystem. Nå ryktes det at Kina er klar til å ta et stort strategisk sprang framover gjennom å lansere en petroyuan. Ryktene går ut på at det vil skje i løpet av to måneder.

Dagnes internasjonale valutasystem er basert på petrodollar. Etter en avtale mellom USA og Ssudi-Arabia skulle det arabiske oljediktaturet bruke sin innflytelse til å sikre at verdens oljehandel måtte skje i dollar. Siden olje er strategisk råvare nummer én og alle land må kjøpe olje, ble også alle land nødt til å kjøpe dollar og ha en reserve av dollar å handle med. Dermed kunne The Fed i USA trygt trykke så mange dollar som man måtte ønske uten risiko. Det ville alltid være avsetning på dollar uansett.

Nå står dette systemet for fall.

Kina, som er verdens største oljeimportør, planlegger å lage et nytt prissystem for olje, der det svarte gullet skal prises i yuan i stedet for i dollar. Den nye prismekanismen skal antakelig også forankres i gull via såkalte «futures» kontrakter i Shanghai. I Kina sies det at dette trekk vil komme snart og at Kina vil «handle raskt».

Noen observatører er skeptiske til dette, ikke minst fordi yuan ikke er fulstendig konvertibel.

Men dette skjer samtidig med at Saudi-Arabia legger ut oljeselskapet Aramco på børs og der det sies at de kinesiske oljegigantene vil være aktuelle investorer. Rapporter sier at Kina prøver å få Saudi-Arabia til å godta kontrakter i yuan. En sterk kinesisk posisjon i Aramco kan være det som skal til for å vippe saudierne over fra dollar til yuan.

Venezuela, som har verdens største oljereserver, har sagt at de ønsker seg bort fra petrodollaren og kan tenke seg å handle i yuan. Russland skriver stadig nye kontrakter i rubel eller en annen valuta som ikke er dollar.

Andre som har ymtet om å skrote dollaren i sin oljehandel har møtt en heller ublid skjebne, spesielt Saddam Hussein og Gaddafi. Men Kina er ikke Irak eller Libya. USAs muligheter for å ta mottiltak er ikke så mange og krig mot Kina er ikke en av dem – foreløpig.