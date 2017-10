Tsipras hyller Trump i Washington

Den greske statsministeren Alexis Tsipras fra partiet Syriza har vært på besøk i Washington og møtt USAs president Donald Trump. Under fotoseansen i rosehagen etter møtet sa en smilende Tsipras til den amerikanske presidenten:

“Vi har felles verdier. Ikke glem at verdien av demokrati og frihet ble født i Hellas. Det er en av de verdiene som gjennomsyrer amerikansk kultur og amerikansk tradisjon. Presidenten fortsetter denne tradisjonen. “

Tsipras hyllet også uten forbehold USAs rolle i å «fremme samarbeid i Midtøsten og på Balkan, noe som bidrar til sikkerhet og vekst i regionen».

Folkene i Syria, Irak og Libya, for å nevne noen, kan ha enkelte innvendinger mot denne framstillinga. Det samme kan det greske folket, som har fått merke flyktningstrømmen fra USAs kriger. Det greske folket har også andre erfaringer med USAs «samarbeid» og «sikkerhet» helt fra Washington støttet monarkistene under den greske borgerkrigen eller den anti-kommunistiske militærjuntaen fra 1967 til 1974.

Det er Elliot Gabriel som skriver om dette møtet i teleSUR.

Venstreopposisjonen i Hellas kaller opptredenen til Tsipras et fullstendig knefall og for å «slikke støvlene» til USA-imperialismen. Hvorfor opptrer Tsipras på denne fullstendig servile måten? Antakelig ønsker han å utnytte den økte spenningen mellom USA og Hellas’ rival Tyrkia til å bli Washingtons foretrukne vasall i regionen.

Og Trump lot seg ikke be to ganger, men svarte på den smiskende talen med å rose Hellas for å være et av de NATO-landa som har sørget for å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvaret. Han nevnte naturligvis ikke at dette har det «venstreorienterte» Syriza sørget for til tross for at det greske folket har opplevd en dramatisk nedgang i levestandard de siste årene mens Syriza har administrert finanskapitalens brutale nedskjæringspolitikk.

Trump roste også Hellas’ rolle som en viktig militærpartner for USA. Tsipras på sin side, har sagt ja til en avtale om å kjøpe våpen fra USA for 2,4 milliarder dollar for å oppgradere det greske flyvåpenet. Det er ikke usannsynlig at hans landsmenn ville ha prioritert landets knappe ressurser på en annen måte.

Partiet Rødt regner greske Syriza som søsterparti, men det slektskapsforholdet er kanskje ikke helt oppdatert?